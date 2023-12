Aiuti a famiglie numerose

La Regione Puglia va incontro alle famiglie numerose. E' stato pubblicato, infatti, un nuovo bando che prevede alcuni interventi a favore delle famiglie numerose, da gestire attraverso gli ambiti territoriali. Lo scopo dell'intervento è quello di prevenire condizioni di disagio economico e sociale a seguito della numerosità dei figli per mantenere il benessere familiare. Gli interventi prevedono supporto economico con la riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi, come ad esempio campi scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico-motorie e il sostegno per le spese sopportate per ticket sanitari e visite specialistiche.Ad essere interessati dall'avviso sono quei nuclei familiari, anche mono-genitoriali, con un numero di figli conviventi fiscalmente a carico pari o superiore a tre e fino al 26esimo anno di età. Ogni nucleo familiare potrà usufruire di un bonus massimo di 1.500 euro all'anno.Le domande potranno essere inviate entro e non oltre il termine previsto del 31 dicembre 2023, consegnandole a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Altamura (Comune capofila dell'Ambito che comprende anche i comuni di Gravina, Poggiorsini e Santeramo), oppure attraverso raccomandata A/R, o ancora, in alternativa, a mezzo pec: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.