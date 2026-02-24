confcommercio gravina
confcommercio gravina
cultura

Confcommercio Gravina alla BTM Bari 2026

Presentazione del progetto di candidatura a Capitale italiana della cultura 2028

Gravina - martedì 24 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il prossimo 25 Febbraio 2026, presso la BTM di Bari, nell'area smart di Confcommercio, come sempre, ci sarà anche Gravina.

Il delegato cittadino e consigliere Bari-BAT, Christian Divella e Confcommercio Gravina, dopo aver ospitato, nella passata edizione, tutte le associazioni culturali cittadine che durante l'anno organizzano alcuni degli eventi più importanti e seguiti dell'intero panorama murgiano, stavolta, presenteranno, in occasione della prestigiosa kermesse, nei nuovi padiglioni di Nuova Fiera del Levante, un talk dal titolo "Gravina 2028, Radici al Futuro".

"Presenteremo il progetto di candidatura di Gravina in Puglia al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, le ragioni che ci hanno spinti a tale candidatura e lo "stato dell'arte" in questa fase finale dell' avvincente percorso - ci anticipa Divella, che è anche uno degli Ambasciatori di Gravina 2028 - Analizzeremo gli aspetti attinenti ai possibili scenari futuri e le potenziali ricadute di carattere economico-finanziarie e turistiche sul nostro territorio, che al nostro fianco si fa sempre più ampio e che, mai come ora, si sta dimostrando unito e compatto nel concorrere al prestigioso riconsocimento. I relatori, ciascuno dal proprio punto di vista, faranno la loro autorevole disamina a due giorni dalla importantissima audizione presso il Ministero della Cultura, appuntamento che, ci auguriamo, possa rappresentare un ulteriore decisivo passo verso l'ambizioso traguardo.
Invitiamo tutti a prendervi parte, con lo stesso entusiasmo che vediamo crescere giorno dopo giorno nella nostra comunità.

Interverranno nel talk:
Christian Divella (Delegato Confcommercio Gravina e Consigliere Confcommercio Bari-BAT), Gaetano Frulli (Presidente Nuova Fiera del Levante) Marienza Schinco (Assessore al Commercio, Attività Produttive, Turismo e Marketing Territoriale Gravina in Puglia), Ivan Iosca (Responsabile di progetto Panspeech per Gravina 2028), Vito D'Ingeo (Presidente Confcommercio Bari-BAT), Tonia Massaro (Presidente Confcommercio Altamura, Vice Presidente Confcommercio Bari-BAT e Membro di Giunta Camera di Commercio di Bari).
