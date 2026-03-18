Capitale Cultura, Gravina2028 non ce l’ha fatta

Sfuma il sogno di Gravina di diventare capitale italiana della cultura per l'anno 2028. A vincere la concorrenza è stata la città di Ancona.Il capoluogo delle Marche succede a l'Aquila capitale della cultura di quest'anno e a Pordenone nominata capitale italiana della cultura per il 2027.Rimane l'amaro in bocca per un risultato solo sfiorato, ma anche la convinzione di aver costruito un percorso virtuoso e aver seminato un raccolto culturale che non bisognerà dissipare.Da domani quindi a lavoro per continuare a far crescere la città e la sua comunità, chiamata a contribuire al progetto per costruire un futuro solido, dove sia pur senza l'ufficialità del titolo, la città si senta centrale in un progetto culturale diffuso.E dunque è necessario continuare a lavorare perché comunque Gravina rimane capitale culturale della Murgia, della Puglia, del Mezzogiorno d'Italia.Un titolo che bisognerà onorare a partire da ora e per i prossimi mesi.