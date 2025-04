Angela Moramarco nuova segretaria cittadina del Pd

Dopo alcuni anni di commissariamento il Partito Democratico di Gravina ha nuovo segretario. Il congresso dei Dem svoltosi ieri nell'auditorium di San Sebastiano ha designato quale segretario cittadino del Partito Angela Moramarco. Già consigliera comunale, Moramarco è stata eletta all'unanimità dell'assemblea che ha anche indicato Mino Matera quale Presidente dell'assemblea degli iscritti.Il congresso ha eletto anche i componenti del direttivo cittadino del Pd. Faranno, infatti, parte della segreteria Dem: Gaia Burdi, Vincenzo Di Meo, Marisa Fiore, Giuseppe Carulli, Rosaria Morra, Mino Matera, Lucia Iacobellis, Domenico Calderoni, Mariateresa Martinelli, Sandro Turturo, Arcangela Tavani, Vito Stimolo, Mariantonietta Valente e Enio Cristallo.Soddisfatta per l'esito del congresso, la neo segretaria ha sottolineato come la squadra scelta dagli iscritti al Partito Democratico avrà la responsabilità "di guidare il partito nella sfida di ricostruire la comunità democratica e la coalizione progressista cittadina".Una sfida anche da punto di vista personale. "È una grande responsabilità. Sento tutto il peso di dare seguito al mandato che mi ha conferito l'assemblea degli iscritti Dem. Comunità e innovazione saranno al centro del nostro percorso politico. Ringrazio le altre forze politiche che hanno partecipato al nostro congresso" – ha commentato la neo segretaria, che ha aggiunto: "Mi piace pensare che questa sia solo la prima di tante ulteriori occasioni di confronto con al centro il destino e il futuro della nostra comunità".A salutare con favore l'elezione dei vertici del Pd di Gravina, anche Domenico De Santis, segretario regionale dei Dem, nonché commissario protempore del circolo Pd "Ninuccio Pappalardi"."Sono onorato di porgere i miei più sinceri auguri ad Angela Moramarco, eletta segretaria cittadina del circolo del Partito Democratico di Gravina in Puglia. Angela è una giovane dirigente di grande talento e potenziale, che saprà gestire meglio il Pd locale e guidare i democratici verso nuove sfide. Sono convinto che Angela sarà in grado di costruire la coalizione dei progressisti per tornare presto al governo della città di Gravina, portando un vento di rinnovamento e di speranza per i cittadini. Auguro ad Angela tutto il meglio per il suo nuovo incarico e sono certo che saprà onorare la fiducia che le è stata accordata."- sono state le parole del responsabile regionale del Partito Democratico.