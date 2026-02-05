PD, Campanella nuovo commissario per il circolo di Gravina

Era già nell'aria da qualche giorno la notizia dell'imminente nomina del nuovo commissario del Pd di Gravina, chiamato a traghettare il partito fino alla nomina del prossimo segretario cittadino dei Dem, dopo le dimissioni rassegnate da Angela Moramarco lo scorso giugno. Una nomina che adesso è stata ufficializzata. Il segretario regionale del Pd Domenico De Santis ha, infatti, nominato Saverio Campanella quale commissario del circolo gravinese del Partito Democratico.A Campanella, presidente del consiglio comunale di Putignano e già commissario in altri circoli del Pd, il difficile compito di riavvicinare le diverse anime interne al partito per garantirne una guida stabile, anche in vista delle prossime elezioni comunali, cosi come auspicato anche dal segretario Regionale De Santis nella sua lettera augurale di buon lavoro."Auguro al circolo PD di Gravina in Puglia e al neo commissario Saverio Campanella buon lavoro. Il mio auspicio questa volta è di individuare un uomo o una donna che siano in grado di guidare il partito con serenità, visione e lungimiranza evitando di commettere gli errori del recente passato. Il circolo di Gravina merita una guida autorevole per riportare quanto prima il partito al Governo della città" - ha dichiarato De Santis.