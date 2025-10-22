vincenzo forzati candidato regionali Pd
vincenzo forzati candidato regionali Pd
Elezioni

Regionali, Vincenzo Forzati in lista con il PD

Aumentano i candidati cittadini al consiglio regionale

Gravina - mercoledì 22 ottobre 2025 14.24
La pattuglia gravinese dei candidati alla prossima elezione del presidente e consiglio regionale si arricchisce di un'altra pedina. Si tratta di Vincenzo Forzati che si presenta per il centro sinistra nelle liste del Partito Democratico che appoggia la candidatura alla presidenza della Puglia di Antonio Decaro.

Ecco la sua lettera di presentazione agli elettori.


"Cari cittadini, mi presento.
Sono Vincenzo Forzati, imprenditore agricolo e fondatore del progetto "Viaggio a Gravina in Puglia".
Da anni racconto la mia terra con la stessa passione con cui la coltivo, convinto che la bellezza, la cultura e il lavoro siano i semi da cui può germogliare il futuro della Puglia.

Sono nato e cresciuto tra le colline di Gravina, dove ogni zolla di terra custodisce una storia.
È da lì che ho imparato che le radici contano, ma che servono anche visione, fiducia e coraggio per farle crescere.

Come ambasciatore del territorio e sostenitore della candidatura di Gravina 2028 – Capitale Italiana della Cultura, ho visto quanto la cultura possa essere motore di sviluppo, coesione e orgoglio collettivo.

Oggi ho scelto di mettere questa esperienza, questa energia e questo amore per la mia terra a disposizione della mia Regione.
Credo in una Puglia che cresce, che unisce terra, lavoro e cultura in un progetto comune di sviluppo sostenibile, di tutela delle comunità e di nuove opportunità per i giovani.

Non porto promesse, ma una visione: una Puglia che sa raccontarsi, che sa lavorare insieme, che sa credere in sé.

Perché "Terra. Lavoro. Cultura." non è solo uno slogan, ma il mio modo di vivere, di fare e di credere".

Con stima e passione,
Vincenzo Forzati
Ambasciatore del Territorio
Candidato al Consiglio Regionale della Puglia – Partito Democratico

  • Partito Democratico
  • vincenzo forzati
Altri contenuti a tema
Pd, si dimette la segretaria Cittadina Politica Pd, si dimette la segretaria Cittadina Angela Moramarco lascia la guida del Partito Democratico dopo pochi mesi per motivi personali
Pd: “Riflessioni post Consiglio Comunale” Politica Pd: “Riflessioni post Consiglio Comunale” Nota stampa di Angela Moramarco, segretario del Partito Democratico
E20, cosa succede in città Eventi E20, cosa succede in città Trentaquattresimo appuntamento con il magazine targato Gravinalife
E20, cosa succede in città Eventi E20, cosa succede in città Trentatreesimo appuntamento con il magazine targato Gravinalife
PD: “Accontentilandia non è una favola. È la triste realtà che stiamo vivendo” Politica PD: “Accontentilandia non è una favola. È la triste realtà che stiamo vivendo” Comunicato stampa si Angela Moramarco, segretaria del Partito Democratico di Gravina
E20, cosa succede in città Eventi E20, cosa succede in città Trentaduesimo appuntamento con il magazine targato Gravinalife
E20, cosa succede in città Eventi E20, cosa succede in città Trentunesimo appuntamento con il magazine targato Gravinalife
1 Il PD di Gravina dica NO alla Guerra Politica Il PD di Gravina dica NO alla Guerra Lettera aperta di quattro Dem alla segretaria Moramarco sollecitando iniziative per la Pace
A Gravina Schittulli presenta “Una vita per vincere il cancro”
22 ottobre 2025 A Gravina Schittulli presenta “Una vita per vincere il cancro”
La legalità come rispetto della legge e dell’uomo
22 ottobre 2025 La legalità come rispetto della legge e dell’uomo
“La Via Micaelica della Murgia”, un contributo del Prof. Laiso
22 ottobre 2025 “La Via Micaelica della Murgia”, un contributo del Prof. Laiso
Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia”
21 ottobre 2025 Regionali, Maria Pina Digiesi in lista con “Per la Puglia”
Accessibili e inclusività per gli Impianti sportivi
21 ottobre 2025 Accessibili e inclusività per gli Impianti sportivi
1
Fare un “Pit Stop” non è mai stato così facile
21 ottobre 2025 Fare un “Pit Stop” non è mai stato così facile
Furti di Olive: allarme della Coldiretti
21 ottobre 2025 Furti di Olive: allarme della Coldiretti
Poste, chiusura uffici Via Bari
21 ottobre 2025 Poste, chiusura uffici Via Bari
Base scouts al Vivaio? FI sposa proposta Verna
20 ottobre 2025 Base scouts al Vivaio? FI sposa proposta Verna
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
20 ottobre 2025 “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
C’è la fiera la Mia casa, sospeso mercato del 31 ottobre
20 ottobre 2025 C’è la fiera la Mia casa, sospeso mercato del 31 ottobre
Lavori AQP a Gravina, possibili disagi
20 ottobre 2025 Lavori AQP a Gravina, possibili disagi
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.