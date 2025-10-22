Regionali, Vincenzo Forzati in lista con il PD

La pattuglia gravinese dei candidati alla prossima elezione del presidente e consiglio regionale si arricchisce di un'altra pedina. Si tratta di Vincenzo Forzati che si presenta per il centro sinistra nelle liste del Partito Democratico che appoggia la candidatura alla presidenza della Puglia di Antonio Decaro.Ecco la sua lettera di presentazione agli elettori."Cari cittadini, mi presento.Sono Vincenzo Forzati, imprenditore agricolo e fondatore del progetto "Viaggio a Gravina in Puglia".Da anni racconto la mia terra con la stessa passione con cui la coltivo, convinto che la bellezza, la cultura e il lavoro siano i semi da cui può germogliare il futuro della Puglia.Sono nato e cresciuto tra le colline di Gravina, dove ogni zolla di terra custodisce una storia.È da lì che ho imparato che le radici contano, ma che servono anche visione, fiducia e coraggio per farle crescere.Come ambasciatore del territorio e sostenitore della candidatura di Gravina 2028 – Capitale Italiana della Cultura, ho visto quanto la cultura possa essere motore di sviluppo, coesione e orgoglio collettivo.Oggi ho scelto di mettere questa esperienza, questa energia e questo amore per la mia terra a disposizione della mia Regione.Credo in una Puglia che cresce, che unisce terra, lavoro e cultura in un progetto comune di sviluppo sostenibile, di tutela delle comunità e di nuove opportunità per i giovani.Non porto promesse, ma una visione: una Puglia che sa raccontarsi, che sa lavorare insieme, che sa credere in sé.Perché "Terra. Lavoro. Cultura." non è solo uno slogan, ma il mio modo di vivere, di fare e di credere".Con stima e passione,