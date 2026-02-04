Allerta meteo gialla per venti e temporale

Venti forti e temporali. Sono questi gli eventi atmosferici che hanno indotto la protezione civile della Regione Puglia a diramare un duplice bollettino meteo di allerta di colore giallo.Secondo quanto previsto, a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 20 ore, sono attesi venti da forti a burrasca, mentre dalle 08, del mattino fino alle ore 20 si attendono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati."