Allerta meteo gialla per venti e temporale

Bollettino della protezione civile regionale

Gravina - mercoledì 4 febbraio 2026
Venti forti e temporali. Sono questi gli eventi atmosferici che hanno indotto la protezione civile della Regione Puglia a diramare un duplice bollettino meteo di allerta di colore giallo.

Secondo quanto previsto, a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 20 ore, sono attesi venti da forti a burrasca, mentre dalle 08, del mattino fino alle ore 20 si attendono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati."
