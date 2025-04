AI e mondo del lavoro

L'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Quali i benefici e quali i rischi cui andiamo incontro nell'era dell'automazione in cui la scelta del personale, la gestione delle risorse è rimessa a meri algoritmi e le macchine saranno sempre più automatizzate? Quali le tutele del lavoratore? La normativa nazionale e sovranazionale oltre alla politica, si stanno organizzando?Sono questi i temi che verranno affrontati nel corso dell'evento formativo intitolato "intelligenza Artificiale e diritto del lavoro tra rischi, benefici e crisi industriale". Una iniziativa organizzata dall'associazione degli avvocati di Gravina.Nella sala convegni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata a relazionare sul tema saranno, consigliere della corte di cassazione – sezione Lavoro;, presidente della camera dei giurislavorista di Bari, nonché assessore in seno alla Regione Puglia e, vicepresidente della camera dei giurislavoristi di Bari e componente del CPO di Bari. A introdurre il dibattito ed a moderare l'incontro sarà, presidente degli avvocati di Gravina; mentre la presentazione dell'iniziativa sarà affidata a, consigliere dell'associazione avvocati di Gravina. A portare i propri saluti ci saranno, Presidente dell'ordine degli avvocati di Bari e, presidente del CPO di Bari.L'appuntamento è per domani 11 aprile alle ore 16.