Viabilità murgiana, realizzato intervento per maggiore sicurezza

Questa mattina è stata inaugurata la rotatoria all'intersezione fra le strade provinciali 238 Altamura – Corato e 159 Gravina – San Giovanni, opera molto attesa dai pendolari e dagli utenti dell'area murgiana. I lavori sono stati appaltati dalla Città metropolitana e realizzati da una ditta di Gravina per una spesa complessiva di 233mila euro.L'opera ricade in territorio altamurano. Presenti al simbolico taglio del nastro la consigliera delegata alla viabilità della Città metropolitana, Elisabetta Vaccarella, la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, l'assessore ai lavori pubblici del Comune Michele Cornacchia, i consiglieri comunali Antonio Cappiello e Mario Castoro, il dirigente Maurizio Montalto e i tecnici del servizio viabilità della Città metropolitana.La s.p. 238 è un'arteria stradale con un intenso flusso veicolare perché collega i Comuni del nord barese con quelli della Murgia e su di essa confluiscono diverse viabilità provinciali provenienti dai comuni di Altamura, Corato, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola. Infatti allo stesso incrocio confluisce la s.p. 202 "delle Murge" (per Poggiorsini-Spinazzola). L'intervento ha riguardato la realizzazione di una rotatoria, aiuole spartitraffico, segnaletica verticale e orizzontale e l'illuminazione pubblica.Soddisfazione è stata espressa dalòa consigliera delegata alla viabilità, Elisabetta Vaccarella, e dalla sindaca Rosa Melodia per l'incremento dei requisiti di sicurezza.