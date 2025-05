Valorizzazione della “via dei piloni”:

Il Comune di Gravina in Puglia intende utilizzare ogni contributo disponibile per mettere a sistema una serie di interventi strategici per il territorio, in coerenza con le finalità del bando in oggetto, tra cui la valorizzazione e promozione del percorso "Via dei Piloni", itinerario naturalistico e culturale di rilevanza locale che si snoda attraverso aree rurali di pregio, configurandosi come un'opportunità concreta di sviluppo sostenibile, promozione del paesaggio e rigenerazione territoriale.Con Determina del Direttore Generale 25081 del 21/03/2025 del Direttore Generale dell'ASSET – Regione Puglia è stato approvato il bando pubblico con indizione della procedura per la realizzazione di aree attrezzate per il ristoro e la sosta, mini aree di sosta caravan e di parking hub, da ubicare nei comuni interessati da percorsi naturalistici/paesaggistici e/o lungo gli itinerari dei cammini; le risorse destinate alla presente linea d'intervento ammontano a complessivi €. 2.135.000 e trovano copertura finanziaria sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT).Il soggetto proponente dovrà obbligatoriamente cofinanziare con risorse proprie l'intervento, nella misura minima del 50% sino all'importo progettuale di 1.000.000,00 euro e al 100% dell'eventuale quota eccedente; il predetto contributo non potrà superare la somma di 500.000 euro per ciascun soggetto beneficiario; non saranno ritenuti ammissibili al finanziamento i progetti di importo complessivo inferiore a 250.000 euro; saranno ritenuti premianti i progetti che prevedano la previsione di associare l'infrastruttura a sistemi di mobilità sostenibile (car sharing- bike sharing, scooter sharing); associare l'infrastruttura a sistemi d'interscambio quali navette o sistemi di mobilità e micro mobilità atti a garantire l'accessibilità alle aree di rilevanza e di pregio del territorio; mettere in opera soluzioni che riducano l'impatto ambientale e favoriscano i risparmi energetici; realizzare punti di informazione turistica, anche utilizzando tecnologie digitali, rispetto ai territori e ai Comuni dell'area di riferimento; installare sistemi integrati di smart parking, tecnologie ICT; localizzazione dell'intervento in prossimità alle aree di rilevanza e di pregio del territorio; realizzare opere di arredo urbano di supporto (panchine, sedute e accessori) e di protezione (pensiline, tettoie) a servizio degli utenti.Sulla base della proposta economica rinegoziata rispetto al ribasso offerto, per un importo pari a € 7.951,10 oltre contributo previdenziale al 4% pari a € 318,04, per un totale complessivo di € 8.269,14 senza applicazione IVA, ritenuto di compartecipare con risorse aggiuntive alla realizzazione dell'intervento pubblico per € 125.000 in misura pari al 50 % dell'importo complessivo del progetto, è stato consegnato dall'arch. Domenico Larocca il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato: "RIGENERAZIONE DELLA VIA DEI PILONI" dell'importo di 250.000; il progetto in oggetto interessa particelle di proprietà comunale, nonché tratti di viabilità di competenza del Comune di Gravina e la destinazione progettuale prevista risulta pienamente compatibile con le prescrizioni e gli obiettivi di tutela in aree di tutela paesaggistiche.