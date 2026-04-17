Rinaturalizzazione suoli degradati, anche Gravina nell’elenco proposte ammesse

Un passo deciso per restituire valore ai territori e migliorare la qualità della vita nelle città: la Regione Puglia ha approvato in via provvisoria l'elenco delle istanze ammesse e la relativa graduatoria di priorità del bando "Rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano", finanziato nell'ambito del Fondo per il contrasto al consumo di suolo.Si tratta di un intervento strategico per il futuro della Puglia, che punta a invertire processi di degrado ambientale diffusi, trasformando aree abbandonate, impermeabilizzate o compromesse in nuovi spazi verdi pubblici, accessibili e funzionali.L'intervento, cui è destinato una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo per il contrasto del consumo suolo per il periodo 2023-2027, finanzia progetti promossi dagli enti locali per il recupero ecologico dei suoli, con contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili. Gli interventi riguardano, in particolare, la rimozione di superfici artificiali, il ripristino della permeabilità del terreno, la bonifica di aree inquinate, la piantumazione di vegetazione autoctona e la creazione di infrastrutture verdi.Le proposte approvate coinvolgono numerosi Comuni pugliesi, tra cui Massafra, Biccari, Trinitapoli,, Casamassima, Foggia, Alberona, Brindisi, Castrignano de' Greci, Gallipoli, Barletta, Melissano, Trepuzzi, Sannicola, Capurso, Bari, Andria e Pietramontecorvino. Interventi che spaziano dalla deimpermeabilizzazione di aree urbane alla realizzazione di micro-foreste, corridoi verdi e nuovi parchi pubblici, contribuendo anche a contrastare fenomeni come le isole di calore e la perdita di biodiversità."Questo intervento– dichiara l'assessora regionale all'Urbanistica e Casa, Marina Leuzzi – ci consente di rafforzare la nostra strategia regionale per contrastare il consumo di suolo e restituire qualità ambientale ai nostri territori. Non parliamo solo di limitare nuove costruzioni, ma di recuperare ciò che è stato compromesso: aree abbandonate, superfici asfaltate, spazi che oggi non svolgono alcuna funzione e che invece possono tornare a essere vivi e utili per le comunità. Puntiamo a riportare il suolo alla sua funzione naturale, riattivando i processi biologici, favorendo la biodiversità e migliorando la capacità dei territori di rispondere ai cambiamenti climatici. Interveniamo soprattutto nei contesti urbani e periurbani, dove il degrado è più evidente, per trasformarli in spazi verdi fruibili, capaci di generare benefici ambientali ma anche sociali. È una visione che mette insieme rigenerazione, sostenibilità e qualità della vita, restituendo valore a luoghi oggi marginali e rafforzando il legame tra ambiente e comunità".L'approvazione dell'elenco rappresenta un primo passo operativo verso la realizzazione degli interventi, che contribuiranno a costruire città più verdi, resilienti e vivibili, rafforzando al contempo la consapevolezza sull'importanza della tutela del suolo come risorsa fondamentale e non rinnovabile.