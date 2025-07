Utilizzo di acque reflue depurate per uso irriguo

Il Comune di Gravina, alla luce dell'attuale emergenza idrica che coinvolge la Regione Puglia (come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 10/03/2025), sulla base della comunicazione dell'Autorità Idrica Pugliese prot. 30297 del 15/07/2025 ad oggetto "Promozione del riutilizzo dell'acqua depurata. Misure urgenti per fronteggiare la crisi idrica" intende avviare una raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata al possibile utilizzo agricolo di acque reflue depurate per l'annata agraria 2025.L'impianto di depurazione di Gravina è in grado di fornire acque affinate conformi alla classe di qualità B, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2020/741 che possono essere utilizzate per l'irrigazione di "Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne".L'impianto di Gravina è in grado di erogare un volume di circa 5.247 metri cubi al giorno, equivalenti a 60,73 litri al secondo.Si precisa che non è attualmente disponibile un sistema pubblico di distribuzione che consenta il trasporto delle acque trattate verso le zone agricole. Pertanto, eventuali utilizzatori dovranno farsi interamente carico dei costi e provvedere autonomamente alla realizzazione o all'utilizzo di mezzi e infrastrutture idonee al trasporto e all'impiego dell'acqua.Tramite sito web del Comune di Gravina in Puglia https://www.comune.gravina.ba.it/ nella sezione albo pretorio online e presso l'ufficio LL.PP. è possibile acquisire anche a mezzo download il modulo prestampato della domanda ed informazioni più dettagliate dell'impianto di depurazione di Gravina sito sulla S.P. 53 per Matera al Km 3+700. Si informano gli interessati che l'allaccio e/o il trasporto della risorsa idrica dovrà essere effettuato a proprie spese, previa autorizzazione da parte del gestore dell'impianto di depurazione (AQP SPA).Considerati i tempi necessari per la redazione dei documenti previsti dall'art. 7 del DL 39/2023, al fine di poter utilizzare l'acqua reflua del depuratore di Gravina nel corso della stagione irrigua 2025, i soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda, esclusivamente a mezzo pec, presso il Comune di Gravina in Puglia all'indirizzo pec: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it entro il giorno 07/08/2025 alle ore 12:00.