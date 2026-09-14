Un successo la prima edizione del Murgia Comics

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Si è conclusa ieri la prima edizione del Murgia Comics: evento svoltosi presso l'area fiera di Gravina il 12 e 13 Settembre. Un festival dedicato al mondo della cultura pop, dei fumetti, degli "anime", dei videogame e del cosplay, che ha coinvolto appassionati e curiosi in due giornate ricche di attività e momenti di condivisione.La manifestazione ha ricevuto feedback positivi da parte del pubblico, grazie a un programma variegato che ha alternato tornei, talk, spettacoli e momenti di aggregazione, creando un'occasione di incontro per appassionati di diverse generazioni.Grande spazio è stato dedicato al gaming, con tornei e sfide che hanno coinvolto i partecipanti, tra cui appuntamenti dedicati a Clash Royale e non solo.Tra gli ospiti più attesi della prima edizione anche Giorgio Vanni, protagonista di un momento musicale particolarmente apprezzato dal pubblico e legato alle celebri sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni.La prima edizione del Murgia Comics si chiude, confermandosi come una nuova occasione di socialità, creatività e valorizzazione della cultura pop nel territorio. Un debutto che potrebbe rappresentare il punto di partenza per nuove edizioni e per una manifestazione capace di crescere e coinvolgere sempre più appassionati di diverse fasce d'età.Tra i nomi conosciuti dal pubblico gravinese hanno trovato spazio i concittadini il fumettista Pino Falco; Spit artista e brand creator e Davide Mangione, cantautore, illustratore e scrittore. Anche loro hanno esposto alcune opere, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere le loro forme di espressione.Tra le iniziative più originali del Murgia Comics: "Gravina di Carta", un'esperienza che ha intrecciato arte e territorio, con l'obiettivo di raccontare Gravina attraverso immagini, creatività e partecipazione.Grazie alla collaborazione con gli artisti SPIT e Giuseppe Falco e con il supporto di Viaggio a Gravina in Puglia di Vincenzo Forzati, il pubblico ha avuto la possibilità di diventare protagonista, non solo di osservare l'arte, ma di diventarne parte attiva.Questa prima edizione può essere quindi letta come un punto di partenza, con l'auspicio che il Murgia Comics possa tornare a crescere e diventare un appuntamento sempre più importante per Gravina e per tutto il territorio murgiano.