A Gravina arriva “La Maculète – L’Albero del Quartiere”

Una iniziativa per consolidare le tradizioni e valorizzare calata san Giovanni Battista

Gravina - domenica 7 dicembre 2025
Il Consorzio Turistico Gravina in Murgia, guidato dal presidente Michele Laddaga e sostenuto dagli operatori locali, presenta "La Maculète – L'Albero del Quartiere", la manifestazione dedicata all'Immacolata Concezione che si terrà l'8 dicembre, dalle 19:00 alle 22:30, in Calata San Giovanni Battista (Fondovito) – Gravina in Puglia.

L'evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Gravina, "Viaggio a Gravina in Puglia", le associazioni del territorio e i residenti del quartiere, trasformerà uno degli angoli più caratteristici della città in un luogo di festa, tradizione e comunità.

Il progetto nasce con l'obiettivo di valorizzare la Calata, creando un'atmosfera accogliente attraverso illuminazioni, decorazioni e un grande albero di Natale che verrà addobbato simbolicamente con gli oggetti portati dai partecipanti, gesto che rafforza il senso di appartenenza e partecipazione collettiva.

Le associazioni culturali coinvolte – Pro Loco UNPLI di Gravina e Associazione Assieme – offriranno un percorso di degustazione con pettole, tarallo e mortadella, castagne e vino Verdeca, grazie al Ticket del Gusto e Tradizione (€5) e al vin brulé (€2).

La serata sarà animata dalla musica itinerante della Street Band BirBanda, dal concerto dei Radiazioni Band e dall'intrattenimento per bambini curato da Enjoy Kids.

Attraverso sapori, musica e convivialità, "La Maculète" mira a:
• rafforzare il legame tra comunità e territorio;
• valorizzare la tradizione natalizia locale;
• promuovere la riqualificazione sociale e culturale del quartiere.

Un appuntamento pensato per accendere insieme la magia del Natale a Gravina in Puglia.
