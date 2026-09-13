inizio scuola
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Scuola e Università

Scuola, Lunedì 14 prima campanella

Tra le novità settimana corta per le scuole superiori.

Gravina - domenica 13 settembre 2026
Lunedì c'è scuola per tutti. La campanella, per tutti istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Gravina, suonerà all'unisono domani mattina.

Infatti, sia gli alunni degli istituti superiori, che quelli delle scuole primarie e di primo grado superiore (scuole medie), saranno richiamati tra i banchi a partire da domani mattina14 settembre.

Gli istituti scolastici gravinesi hanno deciso di anticipare la data del 17 settembre prevista dalla Regione Puglia per l'apertura della scuola. I giorni di anticipo verranno recuperati con il ponte per la festa patronale del 28 settembre e con la sospensione delle attività didattiche lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2027, in occasione del carnevale.

Non ci sono stati cambi al vertice delle direzioni scolastiche, con i dirigenti confermati tutti al proprio posto di lavoro.

Tra le novità di questo inizio di anno scolastico c'è la settimana corta estesa anche alle scuole superiori della città. Una iniziativa che non ha trovato il favore di tutte le componenti scolastiche e che continuerà a far discutere anche nei prossimi giorni.

Altro elemento di discussione è il caldo persistente che metterà a dura prova la resistenza nelle classi nei primi giorni di scuola, con aule spesso esposte al sole e non dotate di sistemi di refrigerio.
Insomma, tra polemiche e strutture non sempre all'altezza della situazione, ha inizio questo nuovo anno scolastico che, al netto delle sospensioni previste dal calendario dei vari istituti, terminerà il prossimo 8 giugno 2027.
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