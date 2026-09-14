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Eventi

XXIV raduno multiepoca: La storia prende vita a Roma

La presentazione di Historia nel corso dell’Assemblea Nazionale EPLI (Ente Pro Loco Italiane)

Gravina - lunedì 14 settembre 2026 12.16 Comunicato Stampa
Un viaggio nel tempo che rinnova la sua promessa di divulgazione e rigore filologico: nella cornice del Teatro Manzoni di Roma, durante i lavori dell'Assemblea Nazionale EPLI (Ente Pro Loco Italiane), è stata ufficialmente presentata la ventiquattresima edizione di Historia, il raduno multiepoca promosso dal Centro Studi Nundinae di Gravina in Puglia che si terrà nelle giornate del 18-19-20 Settembre.

Un palcoscenico di rilievo istituzionale che conferma il valore strategico di una manifestazione capace di trasformare la memoria collettiva in un'esperienza immersiva e partecipata.

Giunta ad un traguardo di ventiquattro edizioni che ne attesta la maturità e la profonda continuità operativa, Historia si configura come molto più di una semplice rievocazione. Si tratta di un affresco vivente in cui epoche differenti dialogano tra loro attraverso ricostruzioni accurate, studio dei dettagli, arti e cultura materiale. La scelta di svelare l'evento durante l'assise nazionale di EPLI evidenzia l'indissolubile legame tra promozione del patrimonio immateriale, coesione sociale e turismo culturale a livello locale e nazionale.

Dietro l'imponente macchina organizzativa dell'evento si cela il lavoro quotidiano del Centro Studi Nundinae. L'associazione opera da anni con un impegno costante sul fronte della ricerca storica, della tutela delle tradizioni locali e della didattica del passato. Il Centro Studi trasforma la passione per la storia in uno strumento concreto di promozione culturale e di valorizzazione del territorio.

Con l'annuncio di questa XXIV edizione, Historia ribadisce la propria centralità nel panorama delle rievocazioni storiche italiane, dimostrando come il recupero consapevole delle nostre radici continui a rappresentare un ponte fondamentale verso il futuro.
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