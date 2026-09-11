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Eventi

Con Historia Gravina varca la porta del tempo

Progetto e programma della XXIV edizione del raduno multiepoca illustrati da Mariella Casella e Filomena Ventura

Gravina - venerdì 11 settembre 2026 10.19
Historia 2026, alla sua XXIV edizione, torna al suo consueto appuntamento settembrino dal 18 al 20 settembre.

Negli studi di Lifenews24 per la rubrica di approfondimento di TGE20 ai nostri microfoni la presidente, Mariella Casella, e Filomena Ventura, membro del direttivo di Nundinae APS.

La divulgazione, lo spettacolo, gli eventi, il tema dell'edizione, le novità, la contemporaneità in dialogo con la rievocazione, le collaborazioni e un annuncio che proietta la città oltre i confini pugliesi e sostiene il riconoscimento di Gravina, Capitale della cultura di Puglia per l'anno 2027.
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