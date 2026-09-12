Detenzione di arma clandestina, in manette 44enne gravinese

I Carabinieri della Compagnia di Altamura hanno tratto in arresto nella flagranza del reato un 44enne di Gravina in Puglia, presunto responsabile del reato di detenzione illegale di arma clandestina, munizioni, ricettazione.In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l'ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda il rinvenimento presso la propria abitazione, di un fucile a pompa con matricola abrasa e calciolo tagliato nonché numerose munizioni per la medesima arma lunga e pistola, tutto in ottimo stato di conservazione con l'arma perfettamente funzionante.In particolare, nell'ambito delle attività di controllo e verifica condotte sul territorio, i militari hanno acquisito elementi che poi hanno consentito di indirizzare e focalizzare l'attenzione su un profilo ben preciso, permettendo così di individuare il potenziale detentore di armi illegali, procedere alla perquisizione d'iniziativa e giungere al rinvenimento ed al sequestro di tutto il materiale illegalmente detenuto.L'uomo, dopo l'udienza di convalida ed il confronto con la difesa dinnanzi al GIP, è stato nuovamente collocato presso la Casa Circondariale di Bari.