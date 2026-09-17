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Eventi

Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio

Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 17 al 20 settembre 2026

Gravina - giovedì 17 settembre 2026 10.24
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.

Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.

Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.

In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma dal 17 al 20 settembre 2026.
  • Raffaella Iannetti
  • Vincenzo Forzati
  • E20
E20

Un nuovo format E20

Da oggi gli eventi in programma passano di qua, ogni settimana.

57 contenuti
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