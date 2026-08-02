11 settembre: “La Cena del Monastero”

Ci sono luoghi che non appartengono soltanto alla storia, ma alla memoria di un'intera comunità. Luoghi che meritano di essere vissuti, raccontati e restituiti ai cittadini attraverso nuove forme di valorizzazione.Nasce con questo spirito "La Cena del Monastero", l'evento ideato da Viaggio a Gravina in Puglia, in collaborazione con La Casa della Cola Cola APS e il Ristorante Tibbasta, con il patrocinio del Comune di Gravina in Puglia e grazie alla collaborazione dell'Assessorato al Patrimonio e dell'Assessorato al Turismo, che venerdì 11 settembre trasformerà l'Ex Monastero di Santa Maria in uno spazio di incontro tra cultura, identità e convivialità.Durante la serata sono previsti gli interventi della guida Raffaella Iannetti, gli spazi teatralizzati a cura di Maria Dibattista e l'accompagnamento musicale affidato agli Insolito Pop, per offrire ai partecipanti un'esperienza immersiva tra storia, arte, musica e tradizioni.L'iniziativa non rappresenta una semplice cena, ma un percorso emozionale capace di accompagnare gli ospiti alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della città. Durante la serata, i partecipanti saranno guidati alla scoperta della storia dell'antico complesso monastico attraverso momenti di narrazione, interventi culturali e atmosfere capaci di far rivivere il fascino di un luogo che per secoli ha rappresentato un importante punto di riferimento per Gravina.La cena sarà accompagnata da musica dal vivo, scenografie curate nei dettagli e un percorso gastronomico dedicato alla tradizione pugliese, con l'obiettivo di offrire un'esperienza che coinvolga tutti i sensi.L'evento nasce dalla convinzione che la valorizzazione del patrimonio culturale non passi soltanto attraverso il restauro dei luoghi, ma anche attraverso la loro capacità di tornare a essere vissuti dalla comunità."La Cena del Monastero" vuole essere un esempio concreto di come storia, turismo, cultura ed enogastronomia possano dialogare tra loro, creando occasioni di promozione del territorio e rafforzando il senso di appartenenza alla città.L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione che da anni caratterizza il progetto Viaggio a Gravina in Puglia, impegnato nella promozione delle bellezze storiche, culturali e identitarie della città attraverso eventi, racconti e iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori."Ogni luogo racconta una storia, ma quella storia continua a vivere soltanto se qualcuno sceglie di ascoltarla e di condividerla. 'La Cena del Monastero' nasce proprio da questo desiderio: restituire vita a uno dei luoghi simbolo di Gravina attraverso un'esperienza che unisce cultura, memoria, tradizioni e convivialità. Crediamo che valorizzare il nostro patrimonio significhi renderlo accessibile, emozionante e vissuto. È questo il modo migliore per amare la nostra città e costruirne il futuro partendo dalle sue radici."L'appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, presso l'Ex Monastero di Santa Maria, con inizio alle ore 20:30.I posti sono limitati ed è prevista la partecipazione esclusivamente su prenotazione.Costo di partecipazione: € 50,00 a persona.