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La città

Eventi autunno-inverno, avviso pubblico del Comune

Si cercano soggetti interessati a proporre iniziative culturali destinati alla Città

Gravina - martedì 15 settembre 2026
Gli inquilini di Via Vittorio Veneto 12 non vogliono farsi trovare impreparati per le manifestazioni che accompagnano il prossimo autunno-inverno, ma anche il periodo natalizio e giocano d'anticipo.

Dopo l'atto d'indirizzo della giunta è, infatti, stata indetta una procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per eventi da svolgersi nell'autunno - inverno 2026, ed eventi del natale 2026.

La determinazione dirigenziale si rivolge a tutti coloro (Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni) "che intendano proporre e realizzare nel corso delle stagioni autunnale ed invernale del corrente anno 2026 servizi ed iniziative culturali destinati alla popolazione della Città o per la promozione del suo sviluppo, dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio".

L'obiettivo – dicono da Palazzo di Città- è quello di garantire un supporto alle iniziative rientranti nella categoria degli eventi pluriennali e consolidati (cosiddetti eventi ricorrenti) ed alle iniziative anche nuove, quali eventi culturali, artistici, musicali, convegni, di animazione territoriale, sportivi e di intrattenimento in genere, con particolare riguardo agli eventi culturali natalizi 2026.

Il tutto va considerato nel limite delle risorse finanziarie a disposizione della civica amministrazione, con le domande che dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando.

Le proposte saranno valutate da una apposita commissione che terrà presente alcuni criteri come la Storicità anche non continuativa dell'evento proposto; il Piano di comunicazione del progetto candidato; l'Originalità, l'innovazione e la qualità dell'evento proposto; la Pluridisciplinarietà dell'evento proposto; la Capacità dell'evento di coinvolgere e valorizzare i quartieri e i borghi; la Partnership con soggetti pubblici e privati; oppure il Grado di auto-sostenibilità finanziaria del progetto.
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