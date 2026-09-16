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Riqualificazione energetica degli alloggi ERP a Gravina

Finanziato un programma straordinario di ARCA Puglia Centrale

Gravina - mercoledì 16 settembre 2026 8.53 Comunicato Stampa
A conclusione della procedura connessa alla Misura PNRR M7-I17 REPowerEU, sono stati finanziati i progetti presentati da ARCA Puglia Centrale che interesseranno il territorio del Comune di Gravina, consentendo la riqualificazione energetica di ben 286 alloggi ERP, che permetteranno di intervenire su una parte significativa del patrimonio abitativo pubblico locale e di realizzare uno dei più rilevanti programmi di investimento mai destinati all'edilizia residenziale pubblica del territorio comunale.

L'intervento finanziato assume particolare rilevanza per Gravina, poiché consentirà di promuovere una concreta azione di riqualificazione del patrimonio pubblico locale, generando benefici diretti per le famiglie assegnatarie e per la qualità urbana del territorio. Tale programma rappresenta, infatti, una straordinaria opportunità per migliorare le condizioni abitative di numerosi nuclei familiari, valorizzare il patrimonio pubblico esistente e contribuire alla riqualificazione complessiva di contesti urbani che da tempo necessitano di interventi strutturali e di efficientamento energetico. I finanziamenti derivano da una specifica misura del programma REPowerEU che ha affidato alle ESCo (Energy Service Company) il compito di elaborare progetti di partenariato pubblico-privato da proporre alle ARCA e, successivamente, di richiedere l'accesso alle risorse europee una volta completate le procedure previste.

Il percorso che ha condotto a questo importante traguardo è stato particolarmente impegnativo. Per oltre due anni la Regione Puglia e ARCA Puglia Centrale sono state impegnate in un'intensa attività di programmazione, coordinamento amministrativo e supporto tecnico finalizzata a cogliere questa straordinaria opportunità di sviluppo.

Il valore del risultato raggiunto è ulteriormente confermato dal fatto che l'Agenzia ha ottenuto il finanziamento di 40 interventi, distribuiti nei Comuni delle Province di Bari e BAT, consentendo la riqualificazione di 5.222 alloggi ERP e l'attivazione di investimenti complessivi superiori a 510 milioni di euro.

Gli interventi previsti riguarderanno opere di riqualificazione energetica profonda degli edifici, attraverso la realizzazione di cappotti termici, l'isolamento delle coperture e dei solai, la sostituzione degli infissi, l'installazione di nuovi impianti di climatizzazione e riscaldamento e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e impianti fotovoltaici.

"Tali opere – dichiara l'assessore Vincenzo Varrese - consentiranno non soltanto di recuperare e valorizzare una parte significativa del patrimonio ERP presente a Gravina, ma anche di garantire abitazioni più moderne, efficienti e confortevoli agli assegnatari, riducendo sensibilmente i consumi energetici e il costo delle utenze a carico delle famiglie. Ne deriveranno benefici sociali, economici e ambientali di grande rilievo, con un concreto contrasto alla povertà energetica e un significativo miglioramento della qualità dell'abitare.
L'investimento ottenuto rappresenta una straordinaria occasione per migliorare concretamente la qualità della vita di numerose famiglie assegnatarie e per restituire dignità, efficienza e sostenibilità a una parte importante del patrimonio abitativo pubblico presente nel nostro territorio.

Gli interventi finanziati costituiscono una concreta opportunità di sviluppo e rigenerazione urbana che produrrà effetti positivi e duraturi per la comunità amministrata. Per tali ragioni, riteniamo opportuno avviare, nel più breve tempo possibile, un tavolo di coordinamento al fine di agevolare e accelerare ogni procedura necessaria alla programmazione, all'avvio e alla successiva realizzazione degli interventi finanziati".
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