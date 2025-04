Supporto alle fragilità, dalla Regione 3,8 milioni agli Ambiti Territoriali Sociali

"La Regione Puglia compie un ulteriore passo nel rafforzamento del welfare territoriale e approva un importante intervento in favore degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione di servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, anziani non autosufficienti e delle loro famiglie". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato lo stanziamento in materia di welfare approvato dalla Giunta nella giornata di ieri.Le risorse, pari a destinando 3.870.560 euro, sono finalizzate a rafforzare una rete pubblica e territoriale che sostenga concretamente chi si prende cura, ogni giorno, di persone in condizione di fragilità. Il finanziamento permetterà: la creazione di strumenti per l'incrocio qualificato tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari; l'attivazione di servizi di supporto gestionale, legale e amministrativo per le famiglie; la costruzione di una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, Centri per l'Impiego, Ambiti sociali ed Enti del Terzo Settore.Sarà istituito un Tavolo di coordinamento tra il Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, con l'obiettivo di integrare le azioni degli Ambiti Sociali e dei Centri per l'Impiego per creare un sistema efficace e trasparente, in grado di valorizzare la figura degli assistenti familiari ed offrire alle famiglie un supporto concreto e continuativo.Gli Ambiti Territoriali potranno attivare i progetti anche in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, utilizzando strumenti di co-programmazione e co-progettazione, in linea con il Codice del Terzo Settore.La Regione Puglia conferma la scelta di promuovere un welfare comunitario e generativo, fondato sulla responsabilità condivisa e sulla valorizzazione delle capacità delle persone e delle comunità."La qualità dell'assistenza deve fondarsi sulla centralità della persona, intesa anche quale consapevolezza ed empowerment di chi assiste la persona con disabilità, e sulla creazione di una rete articolata, differenziata e diffusa sul territorio di servizi di cura e di supporto, in grado di coprire gli spazi della continuità assistenziale, valorizzando la prossimità e il welfare comunitario" dichiara il consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia Ruggiero Mennea."Vogliamo costruire una rete di servizi che metta al centro le persone e le comunità di appartenenza. Le risorse saranno gestite per attivare sportelli di supporto, percorsi formativi per caregiver, servizi informativi e pratici per facilitare l'accesso a diritti, tutele ed opportunità lavorative" aggiunge la direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano.