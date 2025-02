Supereroi e PS al Bachelet per la violenza di genere

Violenza di genere, ogni giorno le notizie ci evidenziano quella che ormai è una piaga per la collettività. In tale ambito, i docenti e gli alunni dell'istituto tecnico Bachelet di Gravina in Puglia, hanno organizzato una giornata formativa per sensibilizzare, comprendere e cercare di dare delle linee guida per arginare tale fenomeno.Relatori dell'evento, saranno l'associazione Supereroi aps, ormai un punto di riferimento su scala nazionale per la lotta al bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne, discriminazioni razziali e la Polizia di Stato Questura di Bari (Commissariato di Gravina in Puglia) che ha lanciato la propria campagna di sensibilizzazione "...Questo non è amore".La sinergia tra l'associazione Supereroi e la Polizia di Stato ormai in essere dal 2018, durante le tante iniziative, stimola a far riflettere e ad interrogarsi per imparare a riconoscere nella quotidianità, tutti quegli atteggiamenti e quei punti di vista che rappresentano terreno fertile per il manifestarsi di atteggiamenti violenti.La responsabilità di affrontare la violenza di genere non può essere solo di chi la subisce, bisogna fare rete per fornire tutto il sostegno possibile, è questa la nostra missione.Un appuntamento in programma sabato 22 febbraio.