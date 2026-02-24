Cerimonia di premiazione di “Supereroe d’Italia”

Il premio Nazionale "Supereroe d'Italia" è giunto al suo atto conclusivo.Il Premio dedicato esclusivamente a bambine/i e ragazze/i (fino al compimento di anni 18), nasce con l'obiettivo di valorizzare e promuovere esempi concreti di responsabilità, altruismo e senso civico, dando visibilità a chi, attraverso gesti spesso silenziosi ma determinanti, contribuisce in modo significativo al benessere della comunità e alla tutela dei valori fondamentali della società.Il riconoscimento è stato assegnato a giovani provenienti da diverse città italiane tra cui: Roma, Crotone, Reggio Calabria, Ventimiglia, Matera, Barletta, Bitonto, Sannicandro di Bari, Molfetta, Gravina in P.; protagonisti di storie di solidarietà e impegno, capaci di rappresentare esempi positivi di cittadinanza attiva e di trasmettere valori fondamentali quali il rispetto, l'aiuto reciproco e il senso di comunità.La cerimonia di conferimento del Premio, organizzata dalla APS Supereroi di Gravina si terràalla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e sociale e di ospiti del panorama nazionale. Il Premio Nazionale Supereroe d'Italia si propone di diventare un appuntamento annuale, capace di ispirare le nuove generazioni e promuovere una cultura del bene comune.