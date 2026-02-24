premio supereroi d'italia
premio supereroi d'italia
Mondo Giovane

Cerimonia di premiazione di “Supereroe d’Italia”

Quando il coraggio quotidiano diventa esempio per tutti

Gravina - martedì 24 febbraio 2026 13.09
Il premio Nazionale "Supereroe d'Italia" è giunto al suo atto conclusivo.

Il Premio dedicato esclusivamente a bambine/i e ragazze/i (fino al compimento di anni 18), nasce con l'obiettivo di valorizzare e promuovere esempi concreti di responsabilità, altruismo e senso civico, dando visibilità a chi, attraverso gesti spesso silenziosi ma determinanti, contribuisce in modo significativo al benessere della comunità e alla tutela dei valori fondamentali della società.

Il riconoscimento è stato assegnato a giovani provenienti da diverse città italiane tra cui: Roma, Crotone, Reggio Calabria, Ventimiglia, Matera, Barletta, Bitonto, Sannicandro di Bari, Molfetta, Gravina in P.; protagonisti di storie di solidarietà e impegno, capaci di rappresentare esempi positivi di cittadinanza attiva e di trasmettere valori fondamentali quali il rispetto, l'aiuto reciproco e il senso di comunità.

La cerimonia di conferimento del Premio, organizzata dalla APS Supereroi di Gravina si terrà DOMENICA 8 MARZO a partire dalle ore 11.00 presso la "Sala convegni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata" sita in piazza Cavour, 20 – Gravina in Puglia (Ba), alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e sociale e di ospiti del panorama nazionale. Il Premio Nazionale Supereroe d'Italia si propone di diventare un appuntamento annuale, capace di ispirare le nuove generazioni e promuovere una cultura del bene comune.
