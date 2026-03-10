Social Video 19 minuti Premio Nazionale Supereroi d’Italia, la parola ai relatori

A distanza di alcuni giorni si continua a parlare della grande iniziativa organizzata dall'associazione Supereroi Aps di Gravina domenica scorsa. L'atto finale della prima edizione del Premio Nazionale Supereroi d'Italia ha richiamato un significativo pubblico che ha affollato la sala conferenze della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, assistendo ad alcuni racconti, a tratti commuoventi, che hanno fatto luccicare gli occhi a più di uno dei presenti.L'evento è nato per riservare un riconoscimento ad alcuni bambini e ragazzi che si sono distinti per la propria generosità, per il senso di responsabilità e per il coraggio nell'affrontare situazioni difficili delle quali sono stati eroici protagonisti.Alla cerimonia hanno portato il proprio contributo alcuni relatori come Giovanni Rosso, Presidente Fondazione BPPB ETS; Mirna Mastronardi, Associazione "Dea per Sempre"; una rappresentante della Polizia di Stato – Commissariato di Gravina in Puglia; Renzo Paternoster, politologo e sociologo politico; Maria Pina Digiesi, Presidente Futurà; Donatella Altieri, produttrice cinema e TV e Oronzo Rifino, Presidente EPLI Puglia.