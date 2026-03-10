Premio Nazionale Supereroi d’Italia, relatori
Premio Nazionale Supereroi d’Italia, relatori
Eventi

Premio Nazionale Supereroi d’Italia, la parola ai relatori

Un successo la prima edizione della manifestazione

Gravina - martedì 10 marzo 2026 13.34
A distanza di alcuni giorni si continua a parlare della grande iniziativa organizzata dall'associazione Supereroi Aps di Gravina domenica scorsa. L'atto finale della prima edizione del Premio Nazionale Supereroi d'Italia ha richiamato un significativo pubblico che ha affollato la sala conferenze della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, assistendo ad alcuni racconti, a tratti commuoventi, che hanno fatto luccicare gli occhi a più di uno dei presenti.

L'evento è nato per riservare un riconoscimento ad alcuni bambini e ragazzi che si sono distinti per la propria generosità, per il senso di responsabilità e per il coraggio nell'affrontare situazioni difficili delle quali sono stati eroici protagonisti.

Alla cerimonia hanno portato il proprio contributo alcuni relatori come Giovanni Rosso, Presidente Fondazione BPPB ETS; Mirna Mastronardi, Associazione "Dea per Sempre"; una rappresentante della Polizia di Stato – Commissariato di Gravina in Puglia; Renzo Paternoster, politologo e sociologo politico; Maria Pina Digiesi, Presidente Futurà; Donatella Altieri, produttrice cinema e TV e Oronzo Rifino, Presidente EPLI Puglia.
  • supereroi
Altri contenuti a tema
Grandi gesti eroici per piccoli eroi Grandi gesti eroici per piccoli eroi Un successo la prima edizione del Premio Nazionale Supereroi d’Italia
Punto di Vista con i Supereroi Punto di vista Punto di Vista con i Supereroi Rubrica di Gravinalife per dare voce alla città
Cerimonia di premiazione di “Supereroe d’Italia” Mondo Giovane Cerimonia di premiazione di “Supereroe d’Italia” Quando il coraggio quotidiano diventa esempio per tutti
Messaggi di pace “Sotto il cielo trapunto di stelle” Scuola e Università Messaggi di pace “Sotto il cielo trapunto di stelle” Grande successo per l’iniziativa di Supereroi Aps e IC "S. G. Bosco- Benedetto XIII- Poggiorsini”
Seconda edizione per “Sotto un cielo trapunto di stelle” Seconda edizione per “Sotto un cielo trapunto di stelle” L’iniziativa di Supereroi e IC “Bosco- Benedetto XIII -Poggiorsini” quest’anno si intitola “Super Letture… per un mondo di Pace”.
Alternanza scuola-lavoro, i Supereroi con il Liceo “Tarantino” società Alternanza scuola-lavoro, i Supereroi con il Liceo “Tarantino” Rubini: “Accompagneremo i ragazzi, in un viaggio alla scoperta di quelli che sono i veri valori umani e sociali”
Quinta edizione del Natale con i Supereroi Associazioni Quinta edizione del Natale con i Supereroi Doni per oltre 200 bambini
Premio supereroe d’Italia 2025 Associazioni Premio supereroe d’Italia 2025 Nuova iniziativa dell’associazione gravinese Supereroi aps
“Murgia Work Hub”: un nuovo spazio di orientamento e opportunità per il lavoro
10 marzo 2026 “Murgia Work Hub”: un nuovo spazio di orientamento e opportunità per il lavoro
“Gravina nel dopoguerra: tra memoria, cinema e radici antiche”
10 marzo 2026 “Gravina nel dopoguerra: tra memoria, cinema e radici antiche”
Sospensione Pia e Mini Pia, Critiche alla Regione da FI Gravina
10 marzo 2026 Sospensione Pia e Mini Pia, Critiche alla Regione da FI Gravina
Comitato Idonei Regione Puglia: Basta incertezze
9 marzo 2026 Comitato Idonei Regione Puglia: Basta incertezze
Grandi gesti eroici per piccoli eroi
9 marzo 2026 Grandi gesti eroici per piccoli eroi
Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Il Matrimonio e L'Amore
9 marzo 2026 Proverbi e Modi di Dire Gravinesi: Il Matrimonio e L'Amore
Gravina hub per il cicloturismo: in 40 da Bari, dal Salento e dalla Basilicata
9 marzo 2026 Gravina hub per il cicloturismo: in 40 da Bari, dal Salento e dalla Basilicata
Dalla vittoria al molo: la "Benedetto XIII " sale a bordo della Life Support di Emergency
9 marzo 2026 Dalla vittoria al molo: la "Benedetto XIII" sale a bordo della Life Support di Emergency
Nuovo messaggio d’allerta per possibili temporali
8 marzo 2026 Nuovo messaggio d’allerta per possibili temporali
Numeri da prima della classe, la Fbc arriva carica alla sosta
8 marzo 2026 Numeri da prima della classe, la Fbc arriva carica alla sosta
Allerta meteo gialla
8 marzo 2026 Allerta meteo gialla
Sanità Puglia, abbattimento liste d’attesa: dati del primo mese
7 marzo 2026 Sanità Puglia, abbattimento liste d’attesa: dati del primo mese
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.