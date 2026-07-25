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Servizio Civile Universale, Gravina protagonista in due progetti

La regione ha pubblicato le graduatorie. Sei i progetti in collaborazione con l’Anci Puglia

Gravina - lunedì 27 luglio 2026
La Regione Puglia ha reso nota la graduatoria delle progettazioni ammesse al bando del Servizio Civile Universale. Sono sei i progetti di SCU Anci Puglia che sono stati ammessi. Si tratta di tre progettualità per il programma di intervento "Tracce Comuni 2025" e altri tre progetti che invece fanno parte del programma "Trame di comunità 2025: Anci Puglia per l'inclusione sociale".

Per quanto riguarda le prime tre proposte, Gravina rientra nel progetto "Storie In Comune 2025", che si realizzerà anche nei comuni di Andria, Capurso, Conversano, Corato, Ginosa, Massafra, Polignano a mare, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, San Cesario di Lecce, San Ferdinando di Puglia, San Vito dei Normanni, Specchia, Taurisano, Terlizzi, Trepuzzi e Triggiano.

Altra proposta nella quale rientrerà anche il comune di Gravina è quella relativa alla progettualità ""Connessioni sociali 2025", insieme alle sedi municipali di Andria, Bitetto, Canosa di Puglia, Castrì di Lecce, Conversano, Corato, Cursi, Ginosa, Lequile, Lizzano, Massafra, Minervino di Lecce, Palagiano, Polignano a mare, Sammichele di Bari, San Cesario di Lecce, San Ferdinando di Puglia, Santeramo in Colle, Sannicola, Taurisano, Trepuzzi e Ugento.
L'avvio dei servizi è previsto per il 9 ottobre.
  • Giovani
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