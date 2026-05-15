Gravina, al via l’Orientation Desk del progetto “Murgia Work Hub”

Entra ufficialmente nella fase operativa il progetto "Murgia Work Hub", promosso dal Comune di Gravina in Puglia nell'ambito dell'Avviso regionale "Punti Cardinali for Work", finanziato attraverso il PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027 con l'obiettivo di rafforzare le politiche attive del lavoro, l'orientamento e l'inclusione sociale sul territorio.È ufficialmente attivo l'Orientation Desk, lo sportello di orientamento per la formazione e il lavoro che rappresenterà il punto di riferimento per cittadini, giovani, persone in cerca di occupazione e soggetti interessati a percorsi di crescita professionale e inserimento lavorativo.Lo sportello opera presso l'Hub Ex Mattatoio di Gravina in Puglia, in via San Sebastiano 166 angolo via Aspromonte, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00.L'Orientation Desk offre servizi di accoglienza, orientamento personalizzato, supporto alla ricerca attiva del lavoro, accompagnamento ai percorsi formativi e consulenza sulle opportunità professionali e imprenditoriali, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra competenze e mercato del lavoro e sostenere i processi di crescita del territorio."Murgia Work Hub" nasce infatti per costruire una rete stabile tra istituzioni, scuole, imprese, enti formativi e realtà sociali, mettendo al centro le persone e valorizzando le vocazioni produttive e culturali dell'area murgiana. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, alle donne e ai soggetti più fragili, attraverso azioni mirate di orientamento, empowerment e accompagnamento.Il progetto è coordinato dalla Società Consortile Imprendo Puglia CAT Confesercenti a r.l. e vede il coinvolgimento di un partenariato qualificato composto da Confesercenti Provinciale di Bari, Mestieri Puglia, Nuovi Orizzonti, Liceo Statale "Giuseppe Tarantino" ed Ecid – Formazione e Certificazione Professionale, realtà impegnate nei settori della formazione, dell'orientamento e dello sviluppo territoriale.Con l'attivazione dello sportello prende forma un nuovo spazio di connessione tra persone, competenze e opportunità, pensato per accompagnare la comunità verso nuove prospettive di crescita, occupazione e innovazione.