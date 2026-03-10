“Murgia Work Hub”: un nuovo spazio di orientamento e opportunità per il lavoro

Il Comune di Gravina in Puglia presenta "Murgia Work Hub", il progetto realizzato nell'ambito dell'avviso regionale "Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", finanziato dal PR Puglia FESR–FSE+ 2021–2027 e promosso dalla Regione Puglia per rafforzare le politiche attive del lavoro e l'orientamento sul territorio.L'evento di presentazione si terrà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 16.00, presso la biblioteca "La Casa del Fuori-Legge" in via Pietro Ianora a Gravina in Puglia.Il progetto Murgia Work Hub, di cui il Comune di Gravina in Puglia è soggetto beneficiario, nasce con l'obiettivo di costruire un punto di riferimento territoriale per l'orientamento al lavoro, la formazione e l'incontro tra cittadini, imprese e sistema educativo.L'iniziativa intende accompagnare giovani, disoccupati, donne e persone in cerca di nuove opportunità professionali nella definizione di percorsi consapevoli di crescita personale e lavorativa, rafforzando al tempo stesso il legame tra competenze e vocazioni produttive del territorio murgiano.La mission del progetto è quella di creare un hub territoriale capace di mettere in rete istituzioni, enti formativi, associazioni di categoria e sistema produttivo, promuovendo servizi di orientamento, momenti di confronto con le imprese e attività dedicate allo sviluppo delle competenze richieste dal mercato del lavoro.Il progetto si sviluppa grazie a un partenariato articolato di soggetti pubblici e privati, tra cui Mestieri Puglia, Confesercenti Provinciale di Bari, Nuovi Orizzonti, COID – Formazione e Certificazione Professionale, oltre al CAT Confesercenti – Società Consortile Imprendo Puglia, che svolge il ruolo di coordinatore del progetto.Attraverso incontri, attività di orientamento e momenti di networking tra imprese e cittadini, Murgia Work Hub punta a favorire l'accesso al lavoro, sostenere l'occupabilità e promuovere una nuova cultura dell'orientamento permanente, capace di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita professionale.All'incontro di presentazione interverranno il Sindaco di Gravina in Puglia, Fedele Lagreca, l'Assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro Vincenzo Varrese, il Dirigente dei Servizi Sociali Vito Spano e la RUP del progetto Lucia Tullo, insieme ai partner del progetto."Con Murgia Work Hub – dichiara l'Assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro Vincenzo Varrese – vogliamo offrire alla nostra comunità uno spazio concreto di orientamento e accompagnamento al lavoro. L'obiettivo è costruire una rete territoriale capace di mettere in connessione formazione, imprese e cittadini, valorizzando i talenti e le competenze presenti sul territorio e creando nuove opportunità di crescita e sviluppo per Gravina."