Serata Open Night IISS Bachelet -Galilei

6 foto serata open night IISS bachelet

Venerdì sera, presso l'Istituto Bachelet-Galilei si è svolto l'"Open Night", evento conclusivo dell'orientamento in entrata per l'a.s. 2025/2026.La serata si è aperta sulle suggestive note della colonna sonora del film "Il ragazzo con i pantaloni rosa", un omaggio alla giornata contro il bullismo e il cyberbullismo.Nella prima parte, grazie all'iniziativa dell'associazione "Quelli del ragioneria", si è tenuto un dibattito costruttivo tra ex alunni del ragioneria e gli attuali, circa l'opportunità di preferire e scegliere una scuola tecnico-professionale e, in particolare, un istituto scolastico tecnico-economico. Al confronto hanno contribuito, in presenza, alcuni ospiti: il dott. Vincenzo Marvulli, dirigente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il dott. Giuseppe Montrone, funzionario dello Stato, la dott.ssa Grazia Testini, anch'ella dirigente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.Sono intervenuti, inoltre, da remoto in collegamento meet, l'imprenditore Angelo Desiante, titolare dell'azienda Crystal srl, da Milano, e la dott.ssa Sara Arnese, dirigente della BNL Paribas, da Venezia. Nel prosieguo della serata, è stata presentata l'intera offerta formativa della Scuola, attraverso la proiezione di un video girato durante le ore di lezione. Un'unica scuola, due plessi, tre istituti: il tecnico-economico, con gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo, Sistemi informativi Aziendali; il tecnico-tecnologico, con Meccanica Meccatronica ed energia articolazione Meccatronica, Automazione Elettronica Elettrotecnica; il professionale per l'industria e l'artigianato, con Abbigliamento e Moda (il Made in Italy), Agricoltura Valorizzazione dei prodotti e Gestione forestale.Divertente il momento artistico, che ha visto per protagonisti gli stessi studenti: cantanti, musicisti e ballerini per una sera. Emozionante, poi, il momento riservato all'inclusione. "Si è voluto evidenziare l'importanza dell'abbraccio, un gesto di adrenalina che calma ogni anima; l'importanza dell'altro nella vita di ognuno, pur restando UNICI nel nostro essere…e perché DIAMANTE RARO è ognuno di noi".Sensazionale l'esibizione conclusiva: "Stasera come mi vesto", dal tessuto all'abito. Abbiamo così assistito alla performance della tecnica del moulage: cinque apprendisti stilisti hanno realizzato, in poco meno di 10 minuti, abiti da sera straordinari. La serata è terminata con un brano in lingua inglese cantato da Giulia Gilfone, ex alunna dell'indirizzo Turismo, attualmente studente dell'Accademia delle Belle arti.Un evento che ha avvalorato la consapevolezza che l'Istituto Bachelet-Galilei si pone quale fucina rilevante di formazione delle giovani generazioni, che si preparano a corroborare il tessuto professionale e lavorativo della Comunità.