Segnalato un crollo nell'area della Madonna della Stella

Un crollo è stato segnalato a Gravina, in un'area di elevato interesse archeologico e culturale. La notizia è stata segnalata alla nostra redazione come crollo del muro sotto il giardino della Madonna della Stella.Gravinalife ha fatto delle verifiche per capire cosa sia accaduto. Le avversità climatiche potrebbero aver accelerato dei fenomeni in atto che richiedevano interventi. Da quanto appreso, si tratta di un'area in cui le competenze sono in parte del Comune e in parte della Diocesi (da accertare l'ente a cui spetta l'intervento).La segnalazione di crollo è arrivata anche al Comune ma non è stato possibile fare un sopralluogo perché il terreno è reso pesante dalla pioggia e quindi è stato sconsigliato accedere per evitare pericoli. Il sopralluogo verrà effettuato probabilmente nella giornata di domani, il Comune intende verificare subito quello che occorre fare.In attesa di comprendere con maggiori dettagli la situazione che si è venuta a creare, è il caso di rinnovare l'appello che Pietro Amendolara ha lanciato da questa testata giornalistica esattamente un anno fa quando documentò, con una serie di fotografie, le difficoltà in cui versa il patrimonio. "A chi ama la città - osservava con timore - fa paura l'idea di una imminente catastrofe che cancelli definitivamente il bene più grande di questa città, grande nella storia e nell'arte, ma piccola nel cuore dei suoi cittadini. E' questo il grido che noi rivolgiamo a tutti: salvate questa ricchezza che appartiene al mondo".