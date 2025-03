Sanità, al via i nuovi day service

Una prenotazione unica per effettuare visite, esami e trattamenti specialistici in una singola giornata. Sono stati approvati dalla Giunta regionale i nuovi pacchetti di day service per potenziare l'assistenza ai pazienti oncologici e con malattie neurodegenerative. La delibera introduce tra i 22 pacchetti previsti diagnosi e follow-up della disforia di genere, i percorsi per la gestione di disturbi della nutrizione e per la prima volta in Italia quelli riferiti ai dispositivi per l'accesso vascolare (CAT)."Ampliamo e rafforziamo il modello di assistenza sanitaria della Puglia, rendendolo più efficiente, accessibile e vicino ai bisogni dei cittadini. L'attivazione dei nuovi pacchetti di day service permette di ridurre il ricorso ai ricoveri ospedalieri inappropriati e di garantire cure specialistiche in ambienti dedicati, con un notevole miglioramento della qualità dell'assistenza", spiega il vice presidente e assessore alla sanità, Raffaele Piemontese."In particolare - aggiunge - siamo orgogliosi di essere la prima regione in Italia a prevedere l'erogazione dei servizi per i cateteri vascolari anche a domicilio, un passo importante verso l'indicazione che vede il domicilio del paziente come primo luogo di cura".Questo riduce anche il ricorso ai Cup e favorisce un modello di presa in carico multidisciplinare. Infatti, attraverso i day service lo specialista che ha in carico il paziente si assicura che tutte le prestazioni ricomprese nel pacchetto siano prenotate attraverso l'utilizzo di agende interne. Ad esempio nel pacchetto day service per i pazienti oncologici in trattamento con farmaci chemioterapici o immunoterapici le prestazioni previste sono la visita oncologica specialistica, gli esami ematochimici pre-trattamento (emocromo, funzionalità epatica e renale, elettroliti), la terapia infusionale, la gestione degli effetti collaterali e terapia di supporto e il follow-up specialistico post-trattamento.La revisione arriva al termine del lavoro del Tavolo Tecnico Regionale Day Service, composto da esperti del settore sanitario, con il compito di valutare le proposte e autorizzarne l'attivazione a seguito delle proposte pervenute dalle aziende del servizio sanitario regionale.