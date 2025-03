Roberto Mascellaro mette la Puglia in un dolce

Giallo come il tufo illuminato dal caldo sole del Sud; contornata dai margini ondeggianti che richiamano i rosoni delle cattedrali e le facciate dei castelli federiciani, con una immagine a rilievo che immortala il ponte orsiniano, simbolo della città di Gravina e con una scritta che richiama l'intera regione, la Puglia. Questo l'omaggio che il maestro pasticciere Roberto Mascellaro ha voluto fare alla sua terra. Un omaggio che non solo richiama il territorio nei colori e nelle icone, ma che si rifà anche ai prodotti del territorio pugliese per valorizzarne le caratteristiche e le qualità. E così il "Dolce Puglia" realizzato dal titolare della Dolceria Maestri Pasticceri mette insieme le mandorle di Toritto, le ciliegie ferrovia di Turi, le clementine del tarantino, l'olio extravergine d'oliva pugliese e il miele delle api del Parco dell'Alta Murgia.Una creazione che mette in evidenza tutto l'amore di Roberto per la Puglia e per le sue materie prime, che armonizzate in questo dolce, riescono ad esprimere un gusto ed un sapore unico che rappresenta al meglio la regione.Lo stampo decorato per realizzare questo capolavoro di pasticceria, Roberto l'ha commissionato ad una azienda francese che lo ha realizzato in esclusiva per lui. Adesso, dopo aver messo a punto e bilanciato al meglio gli ingredienti, questa leccornia è pronta per essere messa in commercio presso la sua pasticceria in viale martiri di via Fani 8, a Gravina."Ho voluto fare un dolce dedicato alla Puglia e a Gravina che non ha un dolce tipico"- ci confida Roberto, che ha utilizzato le mandorle pralinate per farne un croccante e un cremoso, con le ciliegie usate per comporre un gel, mentre il pan di spagna è stato realizzato usando il miele, le clementine e l'olio Evo. A finire la torta, una crema aromatizzata alla vaniglia ricopre e completa l'opera d'arte pasticcera del titolare della Dolceria.Non l'unica meraviglia per il palato dei golosi prodotta da Roberto che ha dimostrato negli anni la sua grande abilità di pasticcere, diventando anche esperto di grandi lievitati come panettoni e colombe pasquali, che completano la sua maestria e abilità in materia di pasticceria.Una attività, ma non l'unica per Roberto che vanta nel suo curriculum il titolo di campione italiano di pasticcieria conseguito a Rimini nel 2013 e quello di campione del mondo di pasticceria, in qualità di coach, ricevuto a Milano nel 2017: titolo che nel campionato mondiale in programma a Roma nel novembre prossimo (dove Roberto sarà presente in qualità di commissario di gara) lo porteranno a ricevere un altro importante riconoscimento.Autorevolezza nel campo, che porta il pasticcere gravinese a svolgere attività di docenza in scuole di alta formazione e lavori di consulenza presso alcune aziende private del settore dell'alimentazione, oltre che per startup che intendono avviare la propria attività nel mondo della pasticceria.Si capisce bene allora che questa torta non può essere considerata riduttivamente solo un dolce, ma una composizione di elementi ed ingredienti, frutto di studio e lavoro che rappresentano un'opera di arte pasticcera, figlia dell'amore per il suo lavoro e della competenza che Roberto mette in quello che per lui non è solo un mestiere, ma una passione che si manifesta in tutte le sue golose creazioni.