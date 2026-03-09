nave emergency benedetto XIII
nave emergency benedetto XIII
Pubbliredazionale

Dalla vittoria al molo: la "Benedetto XIII" sale a bordo della Life Support di Emergency

La nave dedicata al soccorso in mare è attraccata nel porto di Taranto

Gravina - lunedì 9 marzo 2026 Sponsorizzato
Non una semplice gita scolastica, ma un vero e proprio esercizio di cittadinanza attiva. Il 7 marzo c.m. la classe 3D della Scuola secondaria di primo grado "Benedetto XIII" di Gravina in Puglia ha vissuto un'esperienza unica nel suo genere: salire a bordo della Life Support, la nave di EMERGENCY dedicata al soccorso in mare ed attraccata nel porto di Taranto dopo aver effettuato il salvataggio di 14 naufraghi. Si tratta di un privilegio concesso a pochissime classi in Italia, che corona un percorso d'eccellenza iniziato con la vittoria del premio nazionale "Teresa Sarti Strada" nella categoria produzioni audio e video con l'elaborato "The resistance".

L'attività ha messo alla prova anche le competenze linguistiche degli studenti, che hanno dovuto interloquire in inglese con l'equipaggio internazionale per comprendere le dinamiche del soccorso. Oltre alla lingua, l'esperienza ha sollecitato le soft skills e lo spirito critico: dalla visita al ponte di comando e alla clinica di bordo, fino alla sala motori, i ragazzi hanno toccato con mano l'organizzazione complessa, necessaria per salvare vite umane.

Particolarmente formativo è stato il momento del "gioco dei passaporti": attraverso braccialetti di vari colori, gli alunni hanno riflettuto sulle diverse possibilità di movimento nel mondo, acquisendo consapevolezza sul concetto di ingiustizia e sull'importanza di combattere per i propri diritti. È questo il cuore del progetto: formare cittadini capaci di indagare, confrontare e prendere decisioni consapevoli per il presente e il futuro.

L'impegno della "Benedetto XIII" non si ferma qui. L'Istituto ha, infatti, aderito con convinzione alla campagna di EMERGENCY R1PUD1A, un'iniziativa che mette in pratica l'articolo 11 della Costituzione italiana. In un mondo segnato dai conflitti, questi studenti hanno scelto di far sentire la propria Voce — tema centrale dell'edizione corrente del Premio — per ribadire che la pace non è solo un desiderio, ma un progetto possibile da costruire con la conoscenza e l'analisi critica.

Questa giornata speciale, conclusasi con un "dolce" momento di condivisione con l'equipaggio, lascia ai ragazzi la consapevolezza che, nonostante il buio delle guerre, è sempre possibile essere quel "raggio di speranza" che fa la differenza.

Un ringraziamento speciale va al Comandante e a tutto l'equipaggio della Life Support, all'equipe dell'ONG "Emergency", alla dirigente scolastica dott.ssa Antonia Masserio e ai docenti che hanno creduto e continueranno a sostenere fortemente le iniziative di pace e solidarietà.

Sulla fiancata della nave Life Support di Emergency è riportata la celebre frase di Gino Strada: "I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi".
8 fotonave emergency - visita scuola benedetto XIII
nave emergency - visita scuola benedetto XIIInave emergency - visita scuola benedetto XIIInave emergency - visita scuola benedetto XIIInave emergency - visita scuola benedetto XIIInave emergency - visita scuola benedetto XIIInave emergency - visita scuola benedetto XIIInave emergency - visita scuola benedetto XIIInave emergency - visita scuola benedetto XIII
  • Istituto Benedetto XIII
  • pubbliredazionale
Altri contenuti a tema
L’evoluzione Prai Group: da Gravina l’ecosistema completo per l’agricoltura e il gardening L’evoluzione Prai Group: da Gravina l’ecosistema completo per l’agricoltura e il gardening Una realtà d'eccellenza che oggi integra in un unico ecosistema i marchi Zanetti Motori, MAB e Praiparts
Studio odontoiatrico Carbone, dentisti da quattro generazioni Studio odontoiatrico Carbone, dentisti da quattro generazioni Lunga esperienza e professionalità al servizio dei pazienti
Gravina protagonista a Esteticamente in Fiera Gravina protagonista a Esteticamente in Fiera Successo per i team di Nicola Marino e Cosimo Sansone nell’appuntamento barese dedicato all’estetica e al beauty professionale
Colangelo Pneumatici: la soluzione per i tuoi TPMS Colangelo Pneumatici: la soluzione per i tuoi TPMS Un gommista di riferimento per diagnosi, risoluzione e sostituzione dei sistemi di controllo della pressione
Messaggi di pace “Sotto il cielo trapunto di stelle” Scuola e Università Messaggi di pace “Sotto il cielo trapunto di stelle” Grande successo per l’iniziativa di Supereroi Aps e IC "S. G. Bosco- Benedetto XIII- Poggiorsini”
Seconda edizione per “Sotto un cielo trapunto di stelle” Eventi Seconda edizione per “Sotto un cielo trapunto di stelle” L’iniziativa di Supereroi e IC “Bosco- Benedetto XIII -Poggiorsini” quest’anno si intitola “Super Letture… per un mondo di Pace”.
Scuola Santa Cecilia: “50 anni educando con amore” Scuola Santa Cecilia: “50 anni educando con amore” La struttura pronta ad accogliere vecchi e nuovi iscritti
Base Pizza al Marca di Bologna Base Pizza al Marca di Bologna Da Gravina in Puglia un segnale forte al mondo del food
Nuovo messaggio d’allerta per possibili temporali
8 marzo 2026 Nuovo messaggio d’allerta per possibili temporali
Numeri da prima della classe, la Fbc arriva carica alla sosta
8 marzo 2026 Numeri da prima della classe, la Fbc arriva carica alla sosta
Allerta meteo gialla
8 marzo 2026 Allerta meteo gialla
Sanità Puglia, abbattimento liste d’attesa: dati del primo mese
7 marzo 2026 Sanità Puglia, abbattimento liste d’attesa: dati del primo mese
Tornano le Domeniche della Cultura
7 marzo 2026 Tornano le Domeniche della Cultura
Guerra in Medio Oriente, rischio nuovi rincari per l'agricoltura
7 marzo 2026 Guerra in Medio Oriente, rischio nuovi rincari per l'agricoltura
Il Fuori Fiera del Cicloturismo arriva a Gravina
6 marzo 2026 Il Fuori Fiera del Cicloturismo arriva a Gravina
ASL, Giornata Mondiale del Rene test, misurazioni e visite gratuite in Nefrologia
6 marzo 2026 ASL, Giornata Mondiale del Rene test, misurazioni e visite gratuite in Nefrologia
L’11 marzo nuova seduta del consiglio comunale
6 marzo 2026 L’11 marzo nuova seduta del consiglio comunale
Furti in abitazione: la Puglia registra 6.348 episodi nel 2024,
6 marzo 2026 Furti in abitazione: la Puglia registra 6.348 episodi nel 2024,
False notizie di rapimento, le forze dell’ordine smentiscono
5 marzo 2026 False notizie di rapimento, le forze dell’ordine smentiscono
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
5 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.