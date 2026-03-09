Dalla vittoria al molo: la "Benedetto XIII" sale a bordo della Life Support di Emergency

8 foto nave emergency - visita scuola benedetto XIII

Non una semplice gita scolastica, ma un vero e proprio esercizio di. Il 7 marzo c.m. la classe 3D della Scuola secondaria di primo grado "Benedetto XIII" di Gravina in Puglia ha vissuto un'esperienza unica nel suo genere: salire a bordo della, la nave di EMERGENCY dedicata al soccorso in mare ed attraccata nel porto di Taranto dopo aver effettuato il salvataggio di 14 naufraghi. Si tratta di un privilegio concesso a pochissime classi in Italia, che corona un percorso d'eccellenza iniziato con la vittoria del premio nazionale "Teresa Sarti Strada" nella categoria produzioni audio e video con l'elaborato "The resistance".L'attività ha messo alla prova anche ledegli studenti, che hanno dovuto interloquire incon l'equipaggio internazionale per comprendere le dinamiche del soccorso. Oltre alla lingua, l'esperienza ha sollecitato lee lo: dalla visita al ponte di comando e alla clinica di bordo, fino alla sala motori, i ragazzi hanno toccato con mano l'organizzazione complessa, necessaria per salvare vite umane.Particolarmente formativo è stato il momento del "gioco dei passaporti": attraverso braccialetti di vari colori, gli alunni hanno riflettuto sulle diverse possibilità di movimento nel mondo, acquisendo consapevolezza sul concetto di ingiustizia e sull'importanza di combattere per i propri diritti. È questo il cuore del progetto: formare cittadini capaci dii per il presente e il futuro.L'impegno della "Benedetto XIII" non si ferma qui. L'Istituto ha, infatti, aderito con convinzione alla campagna di EMERGENCY, un'iniziativa che mette in pratica l'articolo 11 della Costituzione italiana. In un mondo segnato dai conflitti, questi studenti hanno scelto di far sentire la propria— tema centrale dell'edizione corrente del Premio — per ribadire che la pace non è solo un desiderio, ma un progetto possibile da costruire con la conoscenza e l'analisi critica.Questa giornata speciale, conclusasi con un "dolce" momento di condivisione con l'equipaggio, lascia ai ragazzi la consapevolezza che, nonostante il buio delle guerre, è sempre possibile essere quel "raggio di speranza" che fa la differenza.Un ringraziamento speciale va al Comandante e a tutto l'equipaggio della Life Support, all'equipe dell'ONG "Emergency", alla dirigente scolastica dott.ssa Antonia Masserio e ai docenti che hanno creduto e continueranno a sostenere fortemente le iniziative di pace e solidarietà.Sulla fiancata della navedi Emergency è riportata la celebre frase di: "I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi".