Riabilitazione: tempi d’attesa rispettati. Nessuna criticità nell’Area Murgiana

Pubblichiamo di seguito un comunicato stampa dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in risposta alle affermazioni contenute nell'articolo del Consigliere Comunale dei Cittadini Gravinesi, Mario Conca, in relazione al servizio di riabilitazione dell'ASL BA.La Riabilitazione della Murgia non è affatto "abbandonata", anzi è un servizio che garantisce visite e prestazioni sostanzialmente nei tempi previsti dalle priorità. Contrariamente a quanto riportato nell'articolo dal titolo "Sanità Territoriale, Conca: "Sulla riabilitazione la Murgia è abbandonata", pubblicato sulla testata web Gravinalife.it, si fa presente che sia le strutture di Riabilitazione ex art. 25 territoriali di Altamura, Gravina in Puglia e Santeramo, sia quella ospedaliera del presidio di Altamura, non presentano alcuna criticità di accesso.Stando ai dati dei cruscotti aziendali, in questa prima parte dell'anno sono state erogate complessivamente 9.808 prestazioni (tra prime visite e riabilitazione in classe di priorità U, B, D e P) con una percentuale di rispetto dei tempi d'attesa - come da Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa - che raggiunge mediamente il 95 per cento nelle strutture territoriali di Gravina, Santeramo e Altamura e si attesta vicino all'80 per cento in quella dell'Ospedale della Murgia.Per quanto riguarda Gravina in Puglia, in particolare, è utile ricordare che la ASL Bari ha investito nel 2024 più di 2 milioni di euro per riqualificare completamente il Servizio di Riabilitazione ospitato nel Presidio Territoriale di Assistenza. Un intero piano, infatti, è stato rifunzionalizzato e dotato di ambienti spaziosi e confortevoli, compresa la nuova segnaletica adeguata al modello di accoglienza regionale Hospitality.