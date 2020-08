Reteambiente, Gravina partecipa al meeting

Il Super bonus del 110% per la riqualificazione energetica in edilizia e le Comunità energetiche, che consentiranno l'autoproduzione di energia a soggetti fino ad oggi esclusi da questa possibilità. Sono questi gli argomenti trattati nel corso dell'ultimo meeting organizzato in videoconferenza da Reteambiente, il network internazionale di normativa ambientale dedicato ai professionisti dell'ambiente e alle imprese del settore.Un incontro che ha voluto offrire spunti, partendo dalla considerazione che questo particolare momento di crisi potrebbe rappresentare una grande opportunità di sviluppo per le imprese e le comunità. Ad incominciare da due strumenti che sicuramente condizioneranno la vita delle persone e l'economia del Paese.All'incontro oltre ai senatori Paolo Arrigoni e Gianni Girotto, hanno partecipato anche Mario Gamberale, amministratore di Innovatec; Sergio Ferraris, direttore di QualEnergia; Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club e Michele Andriani, presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo imprenditoriale gravinese.A rappresentare Gravina anche il sindaco Alesio Valente, che ha evidenziato come "nei periodi di grande difficoltà si fa ricorso a incentivi e facilitazioni per spingere l'economia fuori dalle secche della crisi ed attivare processi virtuosi capaci di indurre una rigenerazione anche dal punto di vista sociale e culturale".Una opportunità che viene presentata anche in questo difficile momento storico per operare organicamente sulla crisi, mettendo in essere processi e misure "in grado di favorire processi economici virtuosi, nella direzione della sostenibilità". Un confronto positivo che ha evidenziato i punti forti e le debolezze delle proposte, ma anche utile– conclude Valente – "per avviare una riflessione che coinvolga le comunità locali, rendendole pian piano protagoniste di scenari di ripartenza che includano istituzioni, imprese e cittadini, evitando ulteriori strappi che andrebbero a squarciare irrimediabilmente un tessuto sociale già messo a duro prova dalla pandemia".