CANDE: Sostenibilità & Benessere

Sostenibilità & Benessere, è questo il tema al centro del convegno regionale che si terrà sabato 26 aprile 2025, ore 09:00 – 13:00, a Gravina in Puglia (BA), presso la Sala Convegni Fiera Regionale di San Giorgio, Via Fazzatoia nr. 731. "La sostenibilità e il benessere di cui parleremo sono strettamente connessi a una nuova concezione dell'edilizia e dell'abitare, che pone al centro dei criteri costruttivi le esigenze del cittadino, la sua sicurezza, la salute, il diritto alla mobilità", ha detto Angela Lorusso, coordinatrice regionale della associazione CANDE, Class Action Nazionale dell'Edilizia, che ha promosso il convegno con il patrocino del Comune di Gravina in Puglia, Obiettivo Giovani Gravina APS e Moneta Positiva.La partecipazione al convegno, ad alto valore tecnico e scientifico per la presenza di esperti e tecnici di prestigio nazionale, darà inoltre diritto a crediti formativi professionali riconosciuti dal Collegio Provinciale Geometri e GGLL di Bari, dall'Ordine degli Ingegneri di Bari, dall'Ordine degli Avvocati di Bari e dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari."Il convegno – ha sottolineato Bartolomeo Murgese, consigliere nazionale CANDE e presidente Obiettivo Giovani Gravina APS - sarà l'occasione per illustrare parte dell'articolata proposta di Class Action Nazionale dell'Edilizia, basata su 6 capisaldi presentata alla Regione Puglia per la legge sulla rigenerazione Urbana: green e transizione ecologica; sicurezza sismica; bonifica e trasformazione dell'amianto; abbattimento delle barriere architettoniche; sicurezza e formazione sui luoghi di lavoro; urbanistica e riqualificazione urbana. In particolare parleremo delle nostre proposte per la sostenibilità ambientale relativamente alla #greeneconomy; relativamente al dissesto idrogeologico, tema assai sottovalutato; alle comunità energetiche e ai benefici sia in ambito privato che pubblico. Parleremo del progetto Plant Bombing, progettato dall'Associazione Obiettivo Giovani - Gravina in Puglia e messo in opera dai bambini delle scuole dell'infanzia e secondaria. Ma presenteremo anche il progetto SIRE, una moneta innovativa e dei benefici per la Pubblica Amministrazione".I lavori, moderati dalla giornalista Emma Grassi, saranno aperti da Bartolomeo Murgese, consigliere Nazionale CANDE, sono previsti quindi gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e degli ordini professionali: Angelo Addante, Stefano Lacatena, Vito De Palma, Leonardo Vicino, Michele Laddaga, Maria Cornacchia, Michele Picaro, Salvatore D'Aluiso, Mariantonietta Valente e Gianmauro Dell'Olio. A seguire sono previste le relazioni degli esperti: Luigi Martines, Angela Lorusso, Donatella Salamita, Filippo Zuccaro, Roberto Rizzo, Michele Fighera. Saluti finali e conclusioni di Roberto Cervellini, presidente nazionale CANDE.Il Convegno sarà trasmesso in diretta su CANALE 7 (Canale 78 del DTT) e in diretta su www.canale7.tv,