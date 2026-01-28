punti cardinali- firma varrese
Mondo Giovane

Punti cardinali, Gravina tra i comuni ammessi ai finanziamenti regionali

Varrese: realizzare sul territorio attività e azioni per l'orientamento professionale e l'ingresso nel mercato del lavoro

Gravina - mercoledì 28 gennaio 2026 9.56 Comunicato Stampa
Si è tenuta ieri mattina a Monopoli nella Biblioteca civica "Prospero Rendella", la cerimonia di sottoscrizione degli Atti Unilaterali d'Obbligo (AUO) riguardanti l'Avviso "Punti Cardinali for Work", passaggio fondamentale per l'avvio operativo dei progetti ammessi a finanziamento.

All'incontro hanno preso parte i 22 Comuni della Città Metropolitana di Bari ammessi a finanziamento, compreso quello di Gravina. L'incontro è stato presieduto dall'Assessore regionale alla Conoscenza Silvia Miglietta con il supporto del Dipartimento Politiche d'Impresa della Regione Basilicata. L'incontro ha mirato a discutere le modalità di finanziamento e le opportunità di sviluppo per i Comuni membri della Città Metropolitana di Bari.

Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", questo il sottotitolo dell'incontro, che ha contribuito a rafforzare la rete tra istituzioni regionali e amministrazioni locali e a consolidare l'impegno della Regione Puglia nella promozione di politiche integrate per l'occupazione, l'orientamento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, a beneficio della crescita sociale, culturale ed economica delle comunità locali.

L'Avviso "Punti Cardinali for Work" dispone di una dotazione finanziaria complessiva, inizialmente pari a 15 milioni di euro poi incrementata a 23 milioni di euro, coinvolge ad oggi 160 Enti beneficiari ammissibili su tutto il territorio regionale. Gli incontri territoriali rappresentano un momento di confronto e accompagnamento finalizzato a condividere con gli Enti beneficiari modalità attuative, obiettivi e strumenti per una corretta ed efficace realizzazione degli interventi previsti dai progetti finanziati.

"Grazie all'ammissione al progetto Gravina si inserisce pienamente nella rete dei comuni coinvolti – commenta l'Assessore Varrese - e potrà beneficiare delle risorse necessarie a realizzare sul territorio attività e azioni per l'orientamento professionale e l'ingresso nel mercato del lavoro di persone inoccupate o disoccupate, soprattutto giovani e donne".

Il progetto riguardante nello specifico si chiama "Murgia Work Hub" ed ha l'obiettivo di costruire un sistema integrato e inclusivo di orientamento, migliorare l'accesso all'occupazione tramite un'offerta personalizzata e multicanale di servizi di orientamento, favorire l'autonomia e la consapevolezza professionale dei giovani e delle donne, contrastare la dispersione scolastica e il mismatch tra formazione e lavoro.

Le attività previste si articoleranno lungo cinque linee di intervento e verranno realizzate in stretta collaborazione con scuole, imprese, enti del terzo settore, agenzie per il lavoro e istituzioni locali.
  • Comune di Gravina in Puglia
  • Giovani
