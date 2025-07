Punti cardinali, avviso pubblico per i progetti da candidare

E' stato pubblicato l'Avviso Pubblico con relativi allegati per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati, finalizzate alla costituzione di un partenariato di progetto da candidare all'Avviso regionale "PUNTI CARDINALI FOR WORK". Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", allo scopo di realizzare sul territorio attività e azioni per l'orientamento professionale e l'ingresso nel mercato del lavoro.Possono manifestare il loro interesse ad assumere la qualità di partner i seguenti soggetti: 1. Sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per l'Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private); 2. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, Università pubbliche e private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia anche in forma associata, CPIA; 3. Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk; 4. Imprese pubbliche e private; 5. Associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e loro articolazioni territoriali; 6. Centri di Assistenza Tecnica attivi (CAT) e Centri di Assistenza Tecnica per l'Artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione Puglia. Si specifica che i soggetti dovranno presentare le manifestazioni di interesse già con un proprio raggruppamento di entità, a pena di inammissibilità.Gli Enti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta di partecipazione secondo il format "Scheda di manifestazione di interesse" (allegato B), unitamente a: - Curriculum/portfolio attività ed informazioni rilevanti rispetto ai criteri valutativi di cui al seguente art. 4 dell'Avviso, firmato digitalmente (a cura di tutti i membri del raggruppamento), redatto in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000; ed indirizzarle all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Gravina in Puglia, sito in Piazza Cavour n. 19 entro le ore 23.59 del giorno 10.07.2025 all'indirizzo PEC: servizi.sociali.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, riportando il seguente oggetto: "Manifestazione di Interesse per la partecipazione in qualità di partner all'AVVISO PUBBLICO "PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO".