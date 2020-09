Pd primo partito a Gravina, commenti segretario Dem

Non ha nascosto la propria soddisfazione all'indomani delle elezioni regionali che hanno confermato il centro-sinistra al governo della regione Puglia. Nico Angelastro, segretario del Partito Democratico, è apparso compiaciuto dopo l'esito raggiunto a Gravina dalla coalizione di Centro-sinistra e dal suo Pd, che è risultato essere il partito più votato a Gravina."Con 3470 voti e il 19% dei consensi, il nostro partito ha contribuito all'ottimo risultato del centrosinistra e di Michele Emiliano nella nostra città, dove il candidato del centrodestra è stato staccato di quasi 15 punti percentuali"- ha commentato Angelastro, sottolineando come questo risultato rappresenti un nuovo inizi per un progetto di coalizione valido per il futuro: "il Pd di Gravina centrale per il recinto dalla coalizione di centrosinistra che contiene storie, idee, uomini e donne con valori sani e progressisti"- ha detto il segretario Dem."Non solo: anche in altre storie, a noi vicine, ci sono valori condivisibili e progressisti che non possiamo lasciare solitarie, ma sono da avvicinare"- ha concluso Angelastro, che, in fine, ha voluto lanciare una "frecciatina" rivolta alle forze politiche cittadine del centro-destra, dispensando loro un consiglio: "partite dalle idee e dai programmi perché l'operazione candidato sindaco non è andata proprio benissimo".