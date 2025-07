Partono oggi i saldi estivi 2025

Prendono il via oggi, 5 luglio, i saldi per la stagione estiva 2025. Un appuntamento atteso sia dagli esercenti che dagli acquirenti pronti a tuffarsi negli esercizi commerciali per riuscire a portare a casa articoli a prezzi contenuti.L'invito lanciato dalle associazioni dei consumatori è quello a prestare comunque massima attenzione per evitare di poter incappare nelle "fregature" che a volte si celano dietro la vendita a prezzi stracciati.Un appello è alla prudenza e alla selezione degli acquisti per evitare spiacevoli soprese attraverso l'osservazione di un vademecum di regole.A partire dalla conoscenza del prezzo iniziale dell'articolo, in modo da poter verificare l'effettivo sconto applicato, stando attenti acché qualche venditore scorretto non abbia aumentato i prezzi per poi scontarli.Altra importante accortezza: verificare che i cartellini siano sempre esposti e diffidare degli sconti eccessivi. Gli articoli in vendita in questo caso potrebbero essere vecchi o presentare difetti di fabbricazione. Nel caso in cui si dovessero verificare tali circostanze, il consumatore deve sapere che la merce è restituibili entro due mesi. Altra regola da seguire: porre attenzione alla merce esposta in negozio, ma non in saldo, così da evitare brutte sorprese al momento del pagamento. Diffidare, inoltre, dei commercianti che non fanno provare la merce o che espongono in vetrina articoli diversa da quella che hanno all'interno del negozio e assicurarsi che gli articoli venduta nel corso dei saldi di fine stagione non siano degli avanzi di magazzino delle stagioni precedenti. Ed infine è importante conservare sempre gli scontrini per eventuali resi.Il periodo riservato ai saldi estivi in Puglia termina il 2 settembre.