Tutti pazzi per i saldi

Con gli ultimi giorni delle festività natalizie e l'inizio del nuovo anno arrivano come tradizione i saldi invernali. La proposta lanciata nei mesi scorsi dai commercianti di posticipare l'inizio degli sconti, per far fronte ad una stagione climaticamente anomala che non ha consentito grandi vendite di capi invernali, non ha trovato riscontro e dunque domani, 5 gennaio, partono i saldi invernali 2024 nella regione Puglia.Un appuntamento sempre molto atteso, e ancor più di questi tempi quando il carovita e l'inflazione hanno determinato la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie, sempre più orientate a spendere nel periodo dei saldi di fine stagione.Dalle associazioni dei consumatori rimangono inalterate le raccomandazioni per evitare di prendere "fregature".I consigli sono quelli di rivolgersi a negozi di fiducia, comprando capi dei quali si è già a conoscenza del prezzo iniziale. Non fidarsi dei negozi che hanno le vetrine coperte e che non consentono di visionare la merce esposta. Bisogna ricordare anche che i commercianti hanno l'obbligo di esporre il cartellino con il vecchio e il nuovo prezzo, evidenziando il valore percentuale dello sconto applicato "in modo chiaro e ben leggibile". Inoltre è opportuno controllare che tra i prodotti in esposizione non ci sia merce nuova a prezzo pieno (che in tale circostanza andrebbe separata), diffidando dei capi di abbigliamento e calzature per i quali non è prevista la prova.Non dimenticare, infine, di conservare sempre lo scontrino che rappresenta un documento importante da tenere a portata di mano in caso di merce difettosa, visto che, anche se acquistata a saldo, può essere sempre restituita.Insomma, un breve vademecum da seguire per garantirsi uno shopping sereno.