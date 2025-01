Al via i saldi invernali

Prendono il via domani, in quasi tutta Italia contemporaneamente, i saldi dell'inverno 2025. Un appuntamento molto atteso da chi aspetta il ribasso dei prezzi per poter fare acquisti a costi più accessibili e far fronte così al carovita che ha inevitabilmente diminuito il potere di acquisto. Una occasione importante sia per i consumatori che possono così acquistare anche prodotti di qualità a prezzi ridotti; che per i commercianti che approfittano di questo periodo per aumentare le vendite e sfoltire le rimanenze di magazzino.Ad aprire la stagione dei saldi invernali in Italia è stata il 2 gennaio la Valle D'Aosta, mentre l'ultima regione ad iniziare sarà l'8 gennaio il Trentino Alto Adige.Occhio però a non farsi truffare con "falsi" affari e occasioni.Le associazioni dei consumatori, infatti, come di consueto consigliano alcune regole da seguire per evitare di prendere "fregature". In particolare è auspicabile rivolgersi ai venditori di fiducia, acquistando prodotti di cui si conosce già il prezzo di partenza. Prezzo che dovrebbe essere esposto dai commercianti, che dovrebbero indicare anche la percentuale di sconto applicata. Inoltre, bisognerebbe fare attenzione che le condizioni di cambio e reso della merce siano sempre garantite.In Puglia le vendite a prezzi scontati si concluderanno il 28 febbraio, mentre l'inizio del periodo estivo dedicato ai saldi è stato fissato per il 5 luglio con la chiusura prevista per il 2 settembre.