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Trasporti

Fal, lunedì 18 maggio treni e bus a rischio

Possibili disagi per sciopero Usb Basilicata

Gravina - sabato 16 maggio 2026 Comunicato Stampa
Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane lunedì 18 maggio: l'Unione Sindacale di Base (USB) di Basilicata ha comunicato l'adesione allo Sciopero generale della durata di 24 ore per l'intera giornata di lavoro, per tutte le categorie pubbliche e private, proclamato dalla medesima sigla sindacale, in data 7 maggio 2026.

Lo sciopero è stato indetto per le seguenti motivazioni: peggioramento della situazione mondiale, con allargamento dei fronti di guerra che oltre a produrre migliaia di morti ha conseguenze gravissime sul piano geopolitico ed economico per tutto il mondo e anche per il nostro Paese; "aggressività nei confronti di ogni iniziativa di pace intesa a fermare le politiche di guerra, il genocidio del popolo Palestinese, l'aggressione al Libano"; blocco della Global Sumud Flotilla, fermo delle imbarcazioni dirette a Gaza, tra cui anche di una imbarcazione italiana, e arresto di due pacifisti trattenuti nelle carceri israeliane; minacce di invasione nei confronti di Paesi sovrani da parte degli Stati Uniti come il Venezuela e Cuba; "pesanti effetti delle guerre in atto sui prezzi dei beni energetici e avvio di una nuova ondata inflazionistica destinata ad abbattersi su lavoratori, pensionati, studenti e cittadini che già stanno scontando il mancato adeguamento di salari e pensioni al costo della vita dal 2022"; "distrazione di fondi pubblici utili a finanziare salari, pensioni, sanità, scuola, politica dell'abitare e altri servizi essenziali verso i piani di riarmo destinati ad arrivare al 5% del PIL entro pochi anni; indisponibilità del Governo italiano ad operare sugli utili delle società energetiche e del sistema bancario per riequilibrare il peso della crisi che oggi, e per lungo tempo, sarà destinata a gravare sui lavoratori e sulle loro famiglie".

Saranno comunque assicurati i servizi che rientrano nelle fasce orarie di garanzia, ossia dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30.

Ulteriori info e orari dei servizi garantiti durante lo sciopero sono disponibili sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il Call Center al numero verde 800.050.500
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