Medici e pazienti Mici a confronto

Un incontro voluto dalla M.I.Cro Italia ODV

Gravina - domenica 14 dicembre 2025 10.05 Comunicato Stampa
Pubblichiamo di seguito la lettera del presidente della M.I.Cro Italia ODV, Vincenzo Florio, in seguito all'incontro svoltosi a Gravina nel quale molti pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) hanno potuto confrontarsi e ascoltare dalla viva voce dei medici tutta una serie di informazioni utili sulla patologia. La serata è stata anche l'occasione per parlare del nuovo Ambulatorio Sociale MICI a Gravina.
Ecco cosa scrive Florio nella sua missiva di ringraziamento.


Cari amici,
quello che abbiamo vissuto l'altro giorno a Gravina in Puglia è stato qualcosa che va oltre le parole.

Per la prima volta tanti pazienti MICI hanno potuto guardare negli occhi i medici, fare domande, raccontarsi, sentirsi ascoltati senza fretta e senza distanze.
In quel teatro non c'erano ruoli, ma persone. Non c'erano barriere, ma ascolto.

L'emozione era palpabile: ogni risposta, ogni testimonianza, ogni sguardo ha costruito un clima di fiducia e di umanità che raramente si vive.
È stato un grande abbraccio collettivo, fatto di rispetto, competenza e vicinanza.

Abbiamo condiviso anche un sogno che sta diventando realtà: il nuovo Ambulatorio Sociale MICI a Gravina.
Un luogo pensato per accogliere, informare, accompagnare. Un posto dove nessuno si senta solo.

Grazie a chi c'era, a chi ha avuto il coraggio di fare domande, a chi ogni giorno convive con la malattia e continua a lottare.
Quello che abbiamo vissuto è stato un seme di speranza.

Siamo una comunità.
E insieme, davvero, possiamo fare la differenza

Un abbraccio,

Vincenzo Florio
Presidente M.I.Cro. Italia ODV
