Medici e pazienti Mici a confronto

6 foto incontro micro italia

Pubblichiamo di seguito la lettera del presidente della M.I.Cro Italia ODV, Vincenzo Florio, in seguito all'incontro svoltosi a Gravina nel quale molti pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) hanno potuto confrontarsi e ascoltare dalla viva voce dei medici tutta una serie di informazioni utili sulla patologia. La serata è stata anche l'occasione per parlare del nuovo Ambulatorio Sociale MICI a Gravina.Ecco cosa scrive Florio nella sua missiva di ringraziamento.Cari amici,quello che abbiamo vissuto l'altro giorno a Gravina in Puglia è stato qualcosa che va oltre le parole.Per la prima volta tanti pazienti MICI hanno potuto guardare negli occhi i medici, fare domande, raccontarsi, sentirsi ascoltati senza fretta e senza distanze.In quel teatro non c'erano ruoli, ma persone. Non c'erano barriere, ma ascolto.L'emozione era palpabile: ogni risposta, ogni testimonianza, ogni sguardo ha costruito un clima di fiducia e di umanità che raramente si vive.È stato un grande abbraccio collettivo, fatto di rispetto, competenza e vicinanza.Abbiamo condiviso anche un sogno che sta diventando realtà: il nuovo Ambulatorio Sociale MICI a Gravina.Un luogo pensato per accogliere, informare, accompagnare. Un posto dove nessuno si senta solo.Grazie a chi c'era, a chi ha avuto il coraggio di fare domande, a chi ogni giorno convive con la malattia e continua a lottare.Quello che abbiamo vissuto è stato un seme di speranza.Siamo una comunità.E insieme, davvero, possiamo fare la differenzaUn abbraccio,