MICI: M.I.Cro. Italia OdV al Congresso IG-IBD.

Al XVI Congresso Nazionale IG-IBD, in corso a Riccione, Vincenzo Florio, Presidente di M.I.Cro. Italia OdV, ha sottolineato davanti alla comunità scientifica italiana il ruolo centrale delle associazioni pazienti nei percorsi di cura delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI).Florio ha ricordato la partecipazione dell'Associazione alla Rete di Gastroenterologia Regionale della Puglia e al Tavolo IBD del Ministero della Salute, dove è in definizione il PDTA nazionale per le MICI."Il PDTA nazionale non è un documento tecnico – ha dichiarato – ma una promessa: garantire gli stessi diritti e la stessa qualità di cura a ogni paziente, in ogni regione".Durante l'intervento, Florio ha illustrato le principali attività portate avanti da M.I.Cro. Italia OdV:* ambulatori dedicati MICI in collaborazione con le ASL;* protocolli d'intesa con Università e società scientifiche, con prospettive di nuove collaborazioni con IG-IBD;* campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini;* progetti educativi e nutrizionali;* supporto assistenziale e previdenziale tramite oltre 600 sportelli sul territorio nazionale;* accompagnamento dei pazienti presso le farmacie territoriali per il ritiro di farmaci biologici e supplementi nutrizionali."Le associazioni non sono una voce marginale – ha concluso Florio – ma una presenza competente e parte integrante del sistema salute. Solo insieme, medici e pazienti, possiamo trasformare i progressi della ricerca in reali miglioramenti nella vita delle persone".