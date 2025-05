M.I.Cro Italia ODV partecipa al Progetto PONTE

In occasione del World IBD Day, la Giornata Mondiale dedicata alle Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (MICI), celebrata ogni anno il 19 maggio, l'Associazione M.I.Cro Italia ODV rinnova il suo impegno a fianco delle persone affette da MICI partecipando al Progetto PONTE, iniziativa di alto profilo istituzionale e scientifico.Il progetto sarà al centro di una conferenza pubblica che si terrà il 20 maggio 2025, dalle ore 16:00 alle 17:00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, e mira a costruire un'alleanza concreta tra gastroenterologi, nutrizionisti e pazienti, per migliorare in modo sostanziale la gestione della malnutrizione nei pazienti con MICI.M.I.Cro Italia ODV è parte attiva del Progetto PONTE, che nasce per colmare una delle più gravi lacune dell'assistenza sanitaria italiana: la carenza di nutrizionisti dedicati nei centri MICI. Attualmente, solo un terzo dei centri specializzati dispone di tali figure professionali, con impatti significativi sulla qualità della cura. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere una presa in carico nutrizionale uniforme e integrata su tutto il territorio nazionale, secondo criteri clinici ed economici aggiornati."Il paziente malnutrito con MICI è una figura fragile e spesso invisibile. Il Progetto PONTE rappresenta una grande opportunità per creare un percorso di cura integrato che coinvolga tutte le figure professionali necessarie a garantire un trattamento ottimale," dichiara Vincenzo Florio, Presidente di M.I.Cro Italia ODV.Alla conferenza interverranno anche il Dott. Gianluca Sampietro, Presidente del Comitato Scientifico dell'associazione, e il Dott. Roberto Bringiotti, Segretario del Comitato Scientifico, che approfondiranno i temi della gestione nutrizionale nei pazienti con MICI e del ruolo della collaborazione multidisciplinare nella presa in carico del paziente.Parteciperanno all'evento importanti esponenti del mondo scientifico, politico e accademico, tra cui:• On. Simona Loizzo – Presidente dell'Intergruppo Parlamentare MICI• On. Marcello Gemmato – Sottosegretario di Stato alla Salute• Sen. Ignazio Zullo – X Commissione, Senato della Repubblica• Prof. Massimo Claudio Fantini – IG-IBD, Università di Cagliari• Dott.ssa Antonella Lezo – Presidente SINPE• Prof. Maurizio Muscaritoli – Presidente SINUC, Università La Sapienza• Paolo Sciattella – CEIS, Università di Roma Tor VergataTemi principali della conferenza:• Il percorso ottimale secondo il metodo Lean• Raccomandazioni cliniche condivise per la gestione della malnutrizione• Un'analisi farmaco-economica su 10 centri MICI• Tecnologie e strumenti innovativi per la presa in carico nutrizionale dei pazientiIl Progetto PONTE, a cui M.I.Cro Italia ODV partecipa con il proprio contributo attivo, vuole rappresentare un ponte tra scienza, istituzioni e cittadini, con l'obiettivo di promuovere una cura più equa, integrata e accessibile per tutte le persone affette da MICI in Italia.