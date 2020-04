Libri testo, in liquidazione i contributi

Sono in corso di liquidazione i contributi per la fornitura dei libri di testo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente all'anno scolastico 2019/20, in favore di coloro che abbiano presentato richiesta del contributo fuori termine, sulla piattaforma regionale.Lo rende noto l'assessorato alla pubblica istruzione, guidato da Maria Nicola Matera. Gli aventi diritto potranno presentarsi per l'incasso presso qualsiasi filiale gravinese della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.