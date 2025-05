Un evento formativo anche alla luce delle nuove regole in materia di codice della strada. "La rilevazione dell'incidente stradale - conoscere il passato, proiettarsi nel futuro" è il titolo scelto per questa iniziativa promossa da FATA APS, XI Delegazione-Puglia, C.S.A., Cisal, Fiadel e fortemente voluta dal comandante della polizia locale di Gravina, Simone Lamuraglia che spiega come "la giornata è stata pensata per offrire agli operatori del settore opportunità di approfondimento rafforzando competenze tecniche e normative in un contesto di dialogo interforze e fornirà un quadro sistematico e completo degli interventi che l'agente accertatore deve effettuare per la corretta rilevazione di un sinistro stradale".Anche perché- continua Lamuraglia- "le recenti riforme normative, infatti, impongono nuovi ruoli per le Forze di Polizia ad ordinamento statale e locale".Un incontro di formazione che consentirà al termine dei lavori di acquisire un attestato di partecipazione, valido ai fini curriculari e formativi."Questo appuntamento -chiosa il comandante della PL gravinese- rappresenta un momento di crescita non solo per la nostra Polizia Locale. I percorsi di formazione e aggiornamento continuo, per gli operatori della Polizia Locale, rappresentano momenti preziosi per innalzare ulteriormente la preparazione e la professionalità del personale, consentendo loro di rispondere in modo efficacemente alle situazioni che si possono presenta nel proprio lavoro quotidiano, proprio per svolgere al meglio i compiti a noi affidati."All'iniziativa, in programma venerdì 16 maggio, presso la Fondazione Benedetto XIII in via S. Vicino, interverranno il sindaco di Gravina Fedele Lagreca; il comandante della polizia locale di Gravina in Puglia Simone Lamuraglia;. Sebastiano Zonno, segretario regionale CSA Puglia e l'avv. Antonio Maria La Scala. Con le relazioni del vice ispettore della Polizia locale di Bari Rocco Giuseppe Cafaro e del vicecomandante della PL di Conversano Raffaele Colamussi.