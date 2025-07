L’Italia raccontata da Nemanja Bogdanović

E' stata inaugurata ieri, presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio, la mostra fotografica "L'Italia come non l'avete mai vista". Un'esposizione allestita in oltre 35 città della Serbia, del Montenegro e della Macedonia del Nord che sbarca per la prima volta in Italia, proprio a Gravina.In esposizione ci saranno le immagini catturate da Nemanja Bogdanović: giovane architetto serbo venuto a mancare nel 2021 all'età di 34 anni. Bogdanović con i suoi scatti ha immortalato la vita di alcune città del Bel Paese, che egli ha raccolto in circa dieci anni di viaggi nella penisola italiana, raccontando i luoghi a lui più cari, la vita quotidiana e alcuni tra i momenti indimenticabili del suo percorso. Un viaggio lungo 30mila Km, che lo ha portato a visitare centinaia di località italiane, scattando migliaia di fotografie.La mostra raccoglie alcune di queste immagini che presentano i luoghi più suggestivi della Penisola italiana, come ad esempio Venezia, Verona, lago di Garda e lago di Como, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma fino a Matera, Alberobello e alcune suggestive località della Sicilia. Scatti che narrano le meraviglie dell'Italia viste con gli occhi dell'architetto serbo.L'evento è stato promosso dal Comitato di Vranje della "Società Dante Alighieri", in collaborazione con EPLI - Ente Pro Loco Italiane e patrocinata dal comune di Gravina e dall'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, con la mostra che sarà visitabile fino al 20 luglio prossimo.F.to Pietro Amendolara